Canossa Benefiz Berglauf® des Rotary Clubs Goslar

Vier Jahre nach seiner Flucht von der Harzburg schuf Kaiser Heinrich IV einen Begriff, der nun bald tausend Jahre Bestand haben wird. Jeder von uns wird einmal seinen "Gang nach Canossa" erfahren haben - vielleicht auch nur unser Herz, unsere Seele, unsere Gedanken ... Diese Überlegungen und seine ganz persönliche Beziehung zum Burgberg in Bad Harzburg brachten unseren Past-Präsidenten Thomas Stumpf dazu, den "CANOSSA Benefiz Berglauf®" zu initiieren, den der Rotary Club Goslar nun unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Ralf Abrahms erstmalig am 11. September 2021 ausrichten wird.Die Veranstaltung bietet den Teilnehmenden auf zwei unterschiedlichen Laufstrecken eine sportliche Herausforderung in einem der schönsten Teile des Nationalpark Harz.Sowohl die 12 km als auch der 6 km lange Berglaufstrecke starten im Kurpark Bad Harzburg unterhalb der Burgbergseilbahn. Sie führen auf unterschiedlichen Wegen bis hinauf auf den Burgberg, einem der schönsten Aussichtsberge im Harz. Die Strecken führen zum großen Teil über die typischen Forstwege mit wassergebundener Decke; zum Teil führt der Streckenverlauf auch über kurze, naturbelassene Pfade.Eine genaue Beschreibung der beiden Laufstrecken mit jeweils angefügter Karte und weitere Informationen zum Lauf sind der www.canossa-benefiz-berglauf.de zu entnehmen. Über diese Seite können sich Läuferinnen und Läufer für die 12 km (370 Hm) und die 6 km-Strecke (270 Hm) anmelden. Auch Walkende/Wanderer können am CANOSSA Benefiz Berglauf® teilnehmen und sich einzeln oder als Team für die 6 km Strecke anmelden.Der zeitliche Ablauf sieht wie folgt aus:8:00 - 9:00 Uhr Startnummernausgabe/ Möglichkeit zur Nachmeldung gegen Barzahlung vor Ort10:00 Uhr Startschuss für den 12 km Lauf, LäuferInnen und Jugendliche ab 16 Jahren10:30 Uhr Startschuss für 6 km Lauf, LäuferInnen, Walker, Wanderer, Kinder ab 12 Jahrenca. 11:00 Uhr Musik und weitere Aufführungen auf dem Burgberg mit Verköstigung durch das Gasthaus "Aussichtsreich"ca. 12:00 Uhr Siegerehrung mit Übergabe von Preisen und Ausgabe der - "Ablass-Urkunden" zum 1. CANOSSA Benefiz Berglauf® für alle Teilnehmerca. 15:00 Uhr VeranstaltungsendeDer Lauf mit seinen Herausforderungen gibt den Teilnehmenden als Spendenlauf die Gewissheit, die Lauf-Strapazen für einen guten Zweck auf sich zu nehmen. Denn alle Spenden und Zuwendungen von Sponsoren werden zur nachhaltigen Förderung der inklusiven Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Goslar eingesetzt.Gemeinsam mit regionalen Partnern, der TSG Bad Harzburg, dem MTV Goslar und der Kreismusikschule Goslar e.V. möchte der Rotary Club Goslar möglichst viele Kinder und Jugendliche, ungeachtet ihrer Startbedingungen, unterstützen. Insbesondere jenen mit Handicap oder Migrationshintergrund wollen wir eine musische Bildung und sportliche Förderung über längere Zeiträume ermöglichen."Ablass-Urkunden" als einzigartige Teilnahmebescheinigung und Anerkennung für die überwundenen Strapazen und den großartigen Wohltätigkeitsbeitrag erhalten alle Läufer. Um ohne Anstrengung eine "Ablassurkunde des 1. CANOSSA Benefiz Berglaufes® zu "verdienen", ist eine Spende von mindestens € 30,- erforderlich.Dr. Thomas StumpfBarbara ReichertDr. Oliver PramannPräsidenten Rotary Club Goslar (2019-2022)Kontakt: orga@canossa-berglauf.de