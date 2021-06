Burgberg-Seilbahn nimmt am Freitag, den 04. Juni wieder den Betrieb auf

.

Am Freitag, den 04. Juni nimmt die historische Burgberg-Seilbahn nach halbjährig, pandemiebedingter Schließungszeit wieder den Betrieb auf.



In der Zeit von 09.30 Uhr bis 18.00 Uhr besteht die Möglichkeit wieder auf den Burgberg zu schweben oder auch wieder hinunter.



Im Zuge der Öffnung gelten wie im letzten Jahr neben den AHA-L-Regeln, auch die Pflicht zum Tragens eines Mund-Nasenschutzes in den Seilbahngebäuden, am Ticketschalter des BurgBergCenter sowie in den Kabinen selbst. Aufgrund der geltenden Abstandsregeln, ist es wie in 2020 nicht möglich so viele Gäste gleichzeitig, wie zu „Normalzeiten“ zu befördern.



Kombitickets mit dem Baumwipfelpfad Harz



Kombiniert werden kann ab Freitag auch wieder der Besuch des Baumwipfelfpades mit einer Fahrt mit der Burgberg-Seilbahn (Kombitickets). Auch beliebt ist die Nutzung der Burgberg-Seilbahn, um die ersten Höhenmeter im Zuge einer nachfolgenden Wanderung zu überwinden oder um zum Start der BaumSchwebeBahn zu kommen.



Aufgrund des derzeitigen Inzidenzwertes entfällt der Nachweis eines Negativtests oder eine Bescheinigung über eine vollständig abgeschlossene Impfung bzw. der Nachweis über die Genesung.



Oliver Busch, Leiter der Burgberg-Seilbahn, freut sich über den Restart: „Nach monatelangem Lockdown freuen wir uns wieder Gäste auf unseren Hausberg befördern zu können. Die Anlage ist gewartet und in einwandfreiem Zustand. Wir blicken gespannt auf die kommenden Monate und hoffen, dass wir irgendwann wieder auf einen Normalzustand blicken können und viele Gäste die Beförderungsmöglichkeit mit unserer „Alten Dame“ nutzen.“

