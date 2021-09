In diesem Jahr findet unter der Leitung von Sonja Vierke am Samstag, 18. September 2021 eine Brockentour statt. Start ist um 10.15 Uhr an der Tourist-Information Bad Harzburg. Die reine Wanderzeit der ca. 30km langen Tour beträgt rund acht Stunden. Die Tour führt zunächst zur Eckertalsperre, weiter zum Scharfenstein auf dem Teufelsstieg zum Brocken. Über das Skidenkmal und Molkenhaus geht es zurück nach Bad Harzburg. Rucksackverpflegung wird empfohlen. Bei der sportlichen Tour werden rund 850hm erwandert, hierfür ist eine gute Kondition erforderlich.



Die Brockenwanderungen kosten 5,00 €, mit Gästekarte 3,00 €.

