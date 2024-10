Balance finden… Klangschalen, Yoga & Entspannung

17:00 Uhr: Klangschalen Eröffnungszeremonie

17:30 Uhr: Peeling-Zeremonie mit Klangschale

18:00 Uhr: Yin Yoga (ca. 45 Minuten)

18:30 Uhr: Phantasiereise

19:00 Uhr: Kleine Reinigung mit Banja und Peeling

19:30 Uhr: Peeling-Zeremonie mit Klangschale

20:00 Uhr: Entspannungsübungen im Wasser

20:30 Uhr: "Summen" (Parasympathikus stimulieren)

21:00 Uhr: "Letzter Gong" Klangschalen-Zeremonie

Eine wunderbare Möglichkeit, um Balance und Entspannung zu finden!Ein langer Sauna-Abend in der Bad Harzburger Sole-Therme, kombiniert mit Klangschalen und Yoga, bietet die perfekte Gelegenheit, Körper und Geist in Einklang zu bringen.Der Ablauf für einen wohltuenden Sauna-Abend:Öffnungszeiten:09:00 – 17:00 Uhr - der normale Saunabetrieb endet um 17 Uhr17:00 – 22:00 Uhr – langer Sauna-AbendAb 20 Uhr: NacktbadenDer Eintrittspreis für den Abend beträgt 29,50 € pro Person. Der Preis beinhaltet nicht nur den Zugang zum Sauna- und Badbereich, sondern auch einen Snack sowie ein Getränk. Die Kombination aus Saunaerlebnis und kulinarischen Genüssen sorgt für ein rundum gelungenes Erlebnis.Zusätzlich werden Aromaöl-Massagen angeboten, die bereits im Voraus gebucht werden können (am Kassentresen im Eingangsbereich der Sole-Therme oder telefonisch unter der Telefonnummer: 05322/75360). Die Massagen sind nicht im Eintrittspreis enthalten, stellen jedoch eine hervorragende Möglichkeit dar, die Entspannung zu vertiefen.