Bad Harzburg Aktuell erscheint ab 16. Juli wieder erhältlich

Am 16. Juli erscheint erstmals wieder das Bad Harzburg Aktuell für die Monate Juli/August 2021 nach pandemiebedingter Pause.



Erhältlich ist es kostenlos in der Tourist-Information Bad Harzburg und beinhaltet neben den Öffnungszeiten der touristischen Einrichtungen (Baumwipfelpfad, Silberbornbad, Burgberg-Seilbahn, auch aktuelle Veranstaltungstipps in Bad Harzburg. Berücksichtigung finden unter anderem geführte Wanderangebote, aber auch kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen usw..



Hinzu kommen Berichte aus Bad Harzburg zu aktuellen Themen.



Das Bad Harzburg Aktuell bietet Gästen und Einheimischen einen guten Einblick über die Möglichkeiten in der Stadt.

