Aufstieg über die Ettersklippe zum Molkenhaus

Wanderangebot der KTW Bad Harzburg

Bad Harzburg ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Harz zu erwandern. In den Wintermonaten lockt eine Wanderung in und um Bad Harzburg, um die wunderschöne, schneebedeckte Landschaft genießen zu können. Begleitet von erfahrenen Wanderführern lernen Teilnehmer/innen viel über die Natur und die Umgebung kennen. Die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg bieten Gästen und Einwohnern jede Woche die Möglichkeit, an einer geführten Wanderung teilzunehmen, um gemeinsam Bad Harzburg und die Umgebung zu erwandern. Dabei stehen jeweils unterschiedliche Touren und Ziele auf dem Programm. Start ist vor der Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfohlen.



Am Samstag, 27. Januar 2024, startet eine Wanderung mit Sonja Vierke über die Ettersklippe zum Molkenhaus (HWN-Stempelstelle 169). Über den Kaiserweg geht es zur Tiefen Kohlstelle und anschließend zum Großen Burgberg mit den HWN-Stempelstelle 121. Die Dauer der Wanderung beträgt ca. 3,5 Stunden. Rucksackverpflegung wird empfohlen. Der Treffpunkt für die Wanderung ist um 10:15 Uhr an der Tourist-Information.



Für Gästekarteninhaber kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.