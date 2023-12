An der Krippe entfacht

Krippensaison Termine 28.11.23 – 01.02.24

Wunderzeit im Rosengarten,

Wintertreff lockt nebenan.

Mancher kann es kaum erwarten,

dass man´s sehen, schmecken kann.

Nachricht von der Ohnmacht Macht

als Friedenskind zur Welt gebracht,

an Harzburgs Krippe neu entfacht.



Unter dem Titel ,,AN der Krippe geDACHT“ lädt der Arbeitskreis Ökumenischer Kirchenladen e.V. auch in diesem Jahr wieder an folgenden Terminen freitags um 18 Uhr in den Rosengarten zu besinnlicher Einstimmung in Advents- und Weihnachtszeit ein. Besucher/innen können die, mit der Motorsäge geschnitzten, Holzfiguren der Bad Harzburger Weihnachtskrippe entdecken und betrachten. Eine Überdachung in Form eines Kultursegels bietet ebenfalls wieder Platz für weitere kulturelle und musikalische Veranstaltungen an der Krippe.



Andachten jeweils freitags 18:00 Uhr im Rosengarten / Parkstraße Bad Harzburg:



15.12. Diakonissen Mutterhaus Bad Harzburg e.V.

22.12. Taizè-Team und Licht von Bethlehem

24.12. Gottesdienst an Heiligabend um 18 Uhr (Team ökumenischer Christkinder)

29.12. Team Evangelische Frauenhilfe

05.01. Kirchengemeinde Martin Luther