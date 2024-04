Am 01. Mai 2024 öffnet das Silberbornbad seine Türen

Auf ein herrliches Badevergnügen können sich die Gäste des Silberbornbades wieder ab dem 01. Mai 2024 freuen.



Über 6 Monate ist es dann möglich, in den abwechslungsreichen Becken nach Herzenslust zu schwimmen, toben und zu baden.



Mit geänderten Öffnungszeiten möchten die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe ein erweitertes Angebot schaffen, damit es den Besuchern auch vor und nach der Arbeit möglich ist, das sprudelnde Nass zu genießen.



Vor dem Dienst kann montags bis freitags von 06.30-08.00 Uhr geschwommen werden. Für diesen Zeitraum gibt es einen ermäßigten Frühschwimmtarif. Auch in den Abendstunden ist von 18.30-20.00 Uhr ein ermäßigter Tarif gültig.



Die Eintrittspreise haben sich gegenüber dem vorhergehenden Jahr nicht verändert.



Gleich ab dem 01. Mai steht den Badgästen eines der Außenbecken, welches durch einen Ausschwimmkanal von dem Innenbereich zu erreichen ist, zur Verfügung. Hier gibt es dann wieder viele Sitz- u. Liegemöglichkeiten, sodass die Gäste rund um das Erlebnisbecken eine Atmosphäre zum Wohlfühlen vorfinden.



Während der Sommerferien und bei sommerlicher Wetterlage ist zusätzlich die Liegewiese mit weiteren Becken, Rutschen einem Kinderspielplatz und Mehrgenerations-Fitnessgeräten, geöffnet.



Viel Raum und Zeit stehen auch den Vereinen, Kindergärten, Schulen und dem Kinderschwimmunterricht zur Verfügung. Kursangebote, wie Aqua-Fit, Babyschwimmen, etc. finden mittwochs statt und runden das vielseitige Angebot ab.



Öffnungszeiten außerhalb der Niedersächsischen Sommerferien:

Mo., Di., Fr.: 06.30-08.00 Uhr 15.00-20.00 Uhr

Mi.: 06.30-20.00 Uhr

Do.: 06.30-08.00 Uhr

Sa., So.: 10.00-19.00 Uhr



Öffnungszeiten innerhalb der Niedersächsischen Sommerferien:

Mo., Di., Fr.: 06.30-08.00 Uhr 10.00-20.00 Uhr

Mi.: 06.30-20.00 Uhr

Do.: 06.30-08.00 Uhr 13.00-20.00 Uhr

Sa., So.: 10.00-19.00 Uhr

