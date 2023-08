Alles Eindeutige ist unglaubwürdig

Nutzen Sie die Perianthropause, also die Übergangszeit bis zur Einstellung menschlicher Aktivitäten auf Grund der Stufenjahre fortschreitender Affektprotektion für eine Stippvisite der Wandelhalle zu Bad Harzburg am 02.09.2023 um 17 Uhr. Die nachfolgenden sechzig Minuten performen in Koinzidenz ihrer Disziplinen ein genuiner Pianist und bildender Schriftsteller, sowie ein Lyriker und Ausdruckstänzer.



Ihre klang-, sprach- und bewegungsaffinen Strömungen zeichnen ein Bild der Realität, das weniger von der Absicht getragen wird, ein eindeutiges Bild zu sein; vielmehr bilden sie die verschachtelte Dualität aus Humor und Ernsthaftigkeit, sowie Melancholie und Exzentrik ab, als dichte Mischung aus Wahrnehmen, Verarbeiten, Kultivieren, Denken, Veredeln.



Die Akteure auf der Bühne paraphrasieren in freier Improvisation die Einlassungen der Wahrheit und das Versuchshafte der Zeit.



Der Eintritt ist freidenn -

Sie wissen ja: wer eine Gage erheben muß, der kann von seiner Kunst nicht leben.



Dr.s.c.Hans-Joachim Hübner Klavier und Text



Frank Niemöller Lyrik und Ausdruckstanz



Badepark-Wandelhalle, 38667 Bad Harzburg