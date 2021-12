AN der Krippe geDACHT 2021

Winterduft und Krippenglanzin Bad Harzburgs Rosengartenlassen achtsam sein und wartenauf das Licht von Bethlehem.Bad Harzburg. Unter dem Titel ,,AN der Krippe geDACHT“ lädt wieder der Arbeitskreis Ökumenischer Kirchenladen e.V. freitags um 18 Uhr in den Rosengarten zu besinnlicher Einstimmung in Advents-und Weihnachtszeit ein.Besucher können die mit der Motorsäge geschnitzten Holzfiguren der Bad Harzburger Weihnachtskrippe entdecken und betrachten. Vom 23. November – 02. Februar (Maria Lichtmess) ist sie im Rosengarten barrierefrei zu erreichen.Am Freitag, 17. Dezember um 18.00 Uhr findet bereits der 4. Termin im Rosengarten statt.Eine neue Überdachung, das Kultursegel, bietet Platz für weitere kulturelle und musikalische Veranstaltungen an der Krippe.An allen Terminen wird um die Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen gebeten.Sollte ein Livebesuch der Krippenandachten nicht möglich sein, so können diese auch online nachgeschaut werden.Die 3. Krippenandacht ist über folgende Links abrufbar.direkt zum Video: https://youtu.be/VKA8NO5yM_Q Jeweils freitags 18 Uhr im Rosengarten17.12. Taizé-Team mit Licht von Bethlehem24.12. Team ökumenischer Christkinder31.12. Kirchengemeinde Martin Luther