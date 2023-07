9. Theaternatur - Festival der Darstellenden Künste am 22. Juli 2023 um 16 Uhr im Kurpark Bad Harzburg

Die Kunst des Zirkus ist riskant. Jeder Schritt kann das Leben der Künstlerin verändern. Eine Solo-Performance zwischen Theater und Artistik. In dieser Performance legt die Künstlerin Jana Korb ihr Leben oder zumindest die körperliche Unversehrtheit in die Hände des Publikums. An Seilen aufgehängte Steine bieten ihr den artistischen Bewegungsraum und werden dabei von Zuschauenden gehalten."Mich interessieren also Körper im Spannungsfeld zwischen Leichtigkeit und Behinderung, zwischen Circus-Körper und verletztem Körper, zwischen Adrenalin-Rausch und Schmerz: der Widerspruch zwischen dem disziplinierten, funktionierenden Körper der Luftartistin, der die Norm des Gesundseins und der Fitness übererfüllt, und der Realität, dass es keine Körper gibt, die "gesund" sind.Also ist der Mikrokosmos Circus nur ein Aspekt unserer Gesellschaft, die ihre Normen in körperlichen Ungleichheiten begründet? Wie kann Circus diese körperlichen Normen verdeutlichen? Ausgehend von Johanna Hedvas Sick Woman Theory, die ihr Publikum sich Steine in die Schuhe stecken lässt, werden für meine Forschung Steine und Felsen zu zentralen Objekten und Requisiten - die ich bespiele, belebe, manipuliere: in Relation zu unseren Körpern, auf der Suche nach Widersprüchen und Paradoxien, die Natur- und Gravitationsgesetze aushebelnd. Bis unsere Wahrnehmung verschwimmt, unsere Grenzziehungen zwischen unseren Körpern und den Körpern der Steine schwinden."Weitere Infos unter AbleBodiesAndStones (bad-harzburg.de) Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist kostenfrei.