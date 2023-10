Essen und Getränke

Verlosung toller Preise

Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr, der letzte Einlass ist um 18:30 Uhr

Seinen 6. Geburtstag feiert das Wildkatzengehege zusammen mit dem Nabu-Landesverband Niedersachsen am Freitag, 20. Oktober, an der Marienteichbaude.Zu dieser Veranstaltung wird es folgende Angebote geben:Auf die Eintrittspreise wird an diesem Tag verzichtet, die Wildkatzen freuen sich aber selbstverständlich über eine Spende.Weitere Informationen erhalten Sie online unter 6. Geburtstag Wildkatzengehege (bad-harzburg.de)