4. Harzer-Luchstrail NSSV vom 21.-22. Oktober 2023 Rennbahngelände Bad Harzburg

Ort: Bad Harzburg, Galopprennbahn

Zeitpunkt: 21./22. Oktober 2023



Am Wochenende 21. und 22. Oktober findet der 4. Harzer-Luchstrail auf der Galopprennbahn in Bad Harzburg statt. Wir sind wieder der 1. Wertungslauf für die Norddeutschen Meisterschaften. Weiterhin sind wir das letzte Rennen vor der WM für Monostarter in Leipa. Es ist das vierte Schlittenhunderennen auf der Rennbahn, was in diesem Fall nicht auf Schnee ausgetragen wird. Genauer sollte man es als Zughundesport bezeichnen. Noch im letzten Jahrhundert waren derartige Veranstaltungen lediglich zur Vorbereitung auf die Schneesaison gedacht. In den letzten Jahren haben sich jedoch ernsthafte offsnow Veranstaltungen entwickelt. Es werden deutsche Meisterschaften, wie auch Europa- und Weltmeisterschaften ausgetragen. Unsere Veranstaltung diente bisher auch als Sichtungsrennen für die genannten internationalen Wettbewerbe.



Während man auf Schnee mit Schlitten oder Skiern unterwegs ist, sieht am bei diesen Veranstaltungen Läufer, Biker, Rollerfahrer die mit einem oder zwei Hunden unterwegs sind. Die größeren Klassen bestehen aus Teams mit 4, 6 oder 8 Hunden, die drei- oder vierrädige Wagen mit ihren Mushern ziehen. Bei der größten Klasse ist die Anzahl der Hunde unbegrenzt, diese werden jedoch dieses Jahr nicht an den Start gehen. Es gibt zwei Hundeklassen die an den Start gehen. Zum einen sind das die klassischen Schlittenhunde wie Sibirien Huskys oder Samojeden. Zum anderen die schnellere offene Klasse, in der Hounds dominieren. Hounds sind spezielle Züchtungen aus norwegischen oder schwedischen Vorsteherhunden mit Alaskan Huskys. Auch andere Jagdhundrassen wurden mit dem Alaskan Husky gekreuzt. Die Hounds werden auch als Europäische Schlittenhund bezeichnet. In dieser Klasse dürfen aber auch alle lauffreudigen Hunderassen starten. An dem Wochenende werden mehr als 200 Lizenzstarter/innen erwartet. Das Feld ist hochkarätig besetzt, da es für einige Teilnehmer/innen der letzte Test vor der Weltmeisterschaft in Leipa ist. Es gehen aber auch einige Gaststarter/innen ohne Lizenz in einer eigenen Wertung an den Start.



Insbesondere für die Gaststarter/innen erfolgt eine gesonderte Einweisung vor dem ersten Start. Die Rennen werden an beiden Tagen in der Zeit von 08.00 h bis 15.00 h ausgetragen. Witterungsbedingt können Startzeiten und Streckenlängen variieren, d.h. bei zu hohen Temperaturen werden die Starts nach vorn verlegt. Die Rennen werden nicht mehr durchgeführt, wenn die Temperaturen über 15 bzw. 18 Grad Celsius betragen. Bei der Veranstaltung 2023 sind Zuschauer willkommen. Der Eintritt beträgt 3,00 €. Kinder bis 14 Jahre in Begleitung der Eltern frei. Hunde können mitgebracht werden, müssen aber geimpft sein und angeleint geführt werden.



Wir bitten die Hundebesitzer, sich nicht in unmittelbarer Nähe der Strecke aufzuhalten.



Startzeiten:

Aufgrund der hohen Temperaturen in den letzten Jahren mussten wir immer sehr früh starten. Diese Zeiten haben wir für die Planung für das Jahr 2023 zu Grunde gelegt. Entsprechend der Wetterverhältnisse können sich die Starts verschieben:



Samstag:

07:00 h Musherbesprechung

08:00 h – 08:15 h Gespanne mit 8 Hunden

08:15 h – 08:45 h Gespanne mit 6 Hunden

08:45 h – 09:15 h Gespanne mit 4 Hunden

09:15 h – 10:00 h Gespanne/Scooter mit 2 Hunden

10:00 h – 10:30 h Scooter mit einem Hund

10:30 h – 11:15 h Bike mit einem Hund

11:15 h – 11:45 h Run mit einem Hund

11:45 h – 12:30 h Kids mit einem Hund

12:30 h – 13:30 h Gästeklassen



Sonntag:

07:00 h Musherbesprechung

08:00 h – 08:15 h Gespanne mit 8 Hunden

08:15 h – 08:45 h Gespanne mit 6 Hunden

08:45 h – 09:15 h Gespanne mit 4 Hunden

09:15 h – 10:00 h Gespanne/Scooter mit 2 Hunden

10:00 h – 10:30 h Scooter mit einem Hund

10:30 h – 11:15 h Bike mit einem Hund

11:15 h – 11:45 h Run mit einem Hund

11:45 h – 12:30 h Kids mit einem Hund

12:30 h – 13:30 h Gästeklassen 15:00 h Siegerehrung