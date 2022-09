25. Bad Harzburger Kastanienfest am 02.10.2022

Erstmals Anfang Oktober findet in diesem Jahr ab 11:00 Uhr das 25. Kastanienfest in Bad Harzburg statt. Für den gleichzeitig stattfindenden verkaufsoffenen Sonntag (13:00 – 18:00 Uhr) bildet das Kastanienfest ein buntes Rahmenprogramm mit interessanten Attraktionen und Programmpunkten.



Unter der Regie des Vereins für Wirtschaft und Handel e.V. hat sich das Kastanienfest im Laufe der 25 Jahre zu einer der größten Veranstaltungen in der Kurstadt entwickelt. Neben den vielen geöffneten ansässigen Geschäften finden auch wieder viele Händler den Weg nach Bad Harzburg und bereichern das Fest mit ihren vielfältigen Angeboten.



Abgerundet wird das Kastanienfest durch seine mobilen musikalischen Programmpunkte. In der Herzog-Wilhelm-Straße, zwischen Höhe Nordmannstraße und Höhe Karl-Franke-Platz, begegnen die Besucherinnen und Besucher unter anderem den schon traditionell in der Festmeile mobil aufspielenden Musikern. Auch an die kleinen Besucherinnen und Besucher des Kastanienfestes ist wie immer gedacht. Zudem präsentieren sich, wie in jedem Jahr, vielfältige Vereine aus Bad Harzburg und dem Umland.



Am Infostand des Vereins für Wirtschaft und Handel e.V. am Jungbrunnen wird es den beliebten Bildkalender 2023 zugunsten des Harzburger Sternenhimmels zu kaufen geben.

Jeder Euro fließt in die Erhaltung und Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung.



Weitere Informationen zu der Veranstaltung werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.