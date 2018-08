16. Shetty-Festival mit Bundesschau

Zum 16. Mal treffen sich Shetlandponyzüchter und -liebhaber Deutschlands am 08. und 09. September 2018 auf dem wunderschönen Rennbahngelände im Sportpark an der Rennbahn in Bad Harzburg zu einer Zuchtschau und einem umfangreichen Sportprogramm. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und die Leistungsfähigkeit dieser kleinsten Ponyrasse sorgen immer wieder für Begeisterung.



Am Samstag, 08. September, beginnt um 8:30 Uhr die IG-Shetland-Tour. Ab 13.00 Uhr startet die Zuchtschau, gefolgt vom Eierlauf und dem beliebten Showjumping um 18 Uhr. Den Abschluss des Tages bildet der Züchterabend ab 20 Uhr.



Der Sonntag, 09. September, startet um 8:30 Uhr mit der Bundesschau sowie den Reit- und Fahrprüfungen. Die Westernprüfungen beginnen um 12 Uhr, bevor dann um 15:30 die Siegerehrung erfolgt.



Ansprechpartner für Medienvertreter:

Bettina Warnecke, info@harzshettys.de

