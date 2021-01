Pack mer's 2021

„Des Urlaubs- Packerl g’schnürt“, ab ins Rottal zum Kur-Gutshof Camping Arterhof nach Bad Birnbach und sehen, was das neue Campingjahr bringt. Familie Sigl und das Team des Arterhof jedenfalls ist bestens vorbereitet und hält wieder seine beliebten Angebots-Packerln für erfrischende und gesunde Tage im ländlichen Bad bereit.G´sund und munter sein zählt jetzt mehr als je zuvor – dafür gibt es das 7 Tage „G’sund und Munter Packerl“ zum Gesundwerden, ein „Kurz und Gut“ zum Wochenende oder die beliebte „Schau-Mal-Rein Woche“ 2021, alle Pauschalen inklusive freie Nutzung der Arterhof Thermenwelt.Denn man muss gar nicht weg vom Platz, um das Original Bad Birnbacher Heilwasser zu genießen. In idyllisch grüner Umgebung findet man Entspannung und optimales Wohlbefinden in dem mit 34 °C warmen Heilwasser gefüllten Thermalaußenbecken. Ebenso im einzigartigen Naturhallenbad, in dem außerdem regelmäßig kostenlose Wassergymnastik angeboten wird.Dazu die Vital-Welt für alle gesundheitlichen Bedürfnisse und eine Portion Wellness zur Abrundung der körperlich und seelischen Ausgeglichenheit.Ganz besonders lockt das „Frühjahrsschnäppchen 2021“ zum Warm werden mit der neuen Camping-, Gesundheits-, Sport- und Wellness-Saison mit einer Menge Erlebnis und Gesundheitsanwendungen. Da darf nach Herzenslust geschlemmt, gesportelt und ausgeflogen werden. So kommt man richtig in Schwung mit einem Begrüßungsabend mit kulinarischem Einstieg, Schlachtfest, Starkbierfest, Brauchtums-Wanderung, Ausflug zu BMW Dingolfing inklusive Besuch der Pralinenmanufaktur Sweetfactory in Pfarrkirchen, einem Hof-Abend mit Musik und Schlemmergutschein, Kegelnachmittag sowie Arztterminen, Anwendungen und einem Abschiedsabend mit Galloway-Rinderbraten und hausgemachten Spätzlen. Wenn einem da nicht in jeder Beziehung der Mund wässrig wird! Das Angebot ist gültig vom 06.03. bis 27.03.2021.Kombinierbar ist das Ganze außerdem mit einer offenen Badekur und Behandlungen auf Rezept (auch vom Arzt) oder mit Pauschalangeboten für Rücken- und Gelenkserkrankungen.Sollte das „Frühjahrsschnäppchen“ eventuell aus Corona bedingten Gründen nicht möglich sein, so gibt es das auch in abgewandelter Form für den Herbst, dann als den „Herbstlichen Blätterreigen 2021“ im Zeitraum zwischen dem 16.10. und 06.11. 2021.Und mit etwas Glück wird auch die ambulante Badekur bald wieder zur Kassenpflichtleistung – wenn denn die Politik so will. Denn eigentlich geht es nur noch um die Erledigung der dazu notwendigen Formalitäten.Camping G’sund und Munter 2021 – so soll es sein!Mehr Infos über alle Arterhof-„Packerln“ und Angebote auf www.arterhof.de