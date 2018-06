Seit 30 Jahren: Nahverkehr zum Nulltarif

Davon träumen die Menschen in den Ballungszentren - im Alltag und vor allem im Urlaub: vom unbeschwerten Fahren ohne Stau, vom stressfreien Nebeneinander von Autos, Radfahrern und Fußgängern, von freien Parkplätzen in Hülle und Fülle und dazu möglichst noch eine Freifahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr. Für Urlaubs- und Kurgäste in Bad Füssing ist dieser Traum Wirklichkeit.



Wo gibt es das sonst in Deutschland? Kostenlos Bus fahren, so oft und so viel man will: In Bad Füssing ist das mit gültiger elektronischer Kur- und Gästekarte 365 Tage im Jahr Selbstverständlichkeit.



Mit der Einführung des kostenlosen Busverkehrs hat Bad Füssing bereits vor 30 Jahren in Deutschland Maßstäbe gesetzt. Für Gäste bedeutet das bis heute: komfortabel alle Thermen und Attraktionen erreichen oder kreuz und quer die Gemeinde und ihre Ortsteile erkunden, wann immer man will. Einfach einsteigen und sich chauffieren lassen. Das eigene Auto hat damit, wenn gewünscht, während des ganzen Urlaubsaufenthalts zwischen den legendären Bad Füssinger Thermen Pause. Das spart auch eine Menge Geld.



Der kostenlose Busverkehr in Bad Füssing ist eine Erfolgsgeschichte: 500.000 Mal im Jahr nutzen Gäste und Einheimische dieses Angebot. Ebenfalls erfreulich für Gäste, die mit dem Auto nach Bad Füssing kommen: In Bad Füssing gibt es keine Parkplatzprobleme. Einer der über 2.000 überwiegenden Tiefgaragenparkplätze ist immer frei. Und auch Verkehrsampeln gibt es in Bad Füssing keine: Der Kreuzungsverkehr fließt schon seit Jahren flüssig über blumengeschmückte Verkehrskreisel.

