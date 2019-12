Pressemitteilung BoxID: 780830 (Kur- & GästeService Bad Füssing)

Auf ein glückliches neues Jahr…

… stoßen auch dieses Jahr zum Jahreswechsel die Gäste in den Bad Füssinger Thermen an. Die Silvesterparty unter freiem Himmel im wohlig-warmen Bad Füssinger Heilwasser ist für viele Gäste in Europas weitläufigster Thermenlandschaft liebgewonnene Gewohnheit: 92 Prozent kommen als Stammgäste immer wieder.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (