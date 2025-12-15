Öffnungszeiten über die Feiertage in der Kunsthalle Mainz
Beachten Sie unsere Öffnungszeiten:
Mi–So 10–17 Uhr
Mo + Di geschlossen
Heiligabend, 24/12/25 geschlossen
1. Weihnachtsfeiertag, 25/12/25 geschlossen
Silvester, 31/12/25 geschlossen
Neujahr, 01/01/26 geschlossen
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Das Team der Kunsthalle Mainz wünscht schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.
Sprich, alte Haube, wo fehlt’s?
Benera + Estefán
Sarah Burger
Binta Diaw
Richard Mosse
Reto Pulfer
Julian Rosefeldt
New Mineral Collective (Emilija Škarnulytė & Tanya Busse)
25/09/25–11/01/26
