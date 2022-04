Wie es uns erscheint - Ausstellungsgespräch zu Walid Raads dynamischen Werkformen

.

Ausstellungsgespräch zu Walid Raads dynamischen Werkformen am Mittwoch, den 13.04. um 19 Uhr.



Clara Wörsdörfer (Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft, JGU) und Marlène Harles (KHM) besprechen Perspektiven aus der Kunstgeschichte und der Visuellen und Medienanthropologie.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Walid Raad

We Lived So Well Together

11/02ꟷ15/05/22



