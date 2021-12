Weihnachtsgeschenke aus der Kunsthalle Mainz

Falls Sie noch auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk sind, könnten Sie bei uns fündig werden!Es sind noch Exemplare der signierten Edition von Joachim Koester, die anlässlich seiner Einzelausstellungentstand, erhältlich:Joachim Koester hält in seiner Arbeit den heimischen Anbau verschiedener Cannabis-Arten fest, welche Auswirkungen auf das Bewusstsein der Konsument*innen haben. Die Fotos des modernen Cannabis-Hybriden fassen einerseits die Geschichte dieser Pflanze zusammen, andererseits bilden sie auch deren dynamisches Eigenleben ab: Das Gewächs erstreckt sich bis in den Bildvordergrund und weckt Assoziationen an Insekten, monsterhafte Wucherungen oder bedrohliche Kreaturen aus Horrorfilmen.Inkjet auf Epson Archival Matte Papier, ungerahmtMotiv: 27 × 34 cmAuflage: 10 Exemplare, signiertNr. 4–5: 400 Euro zzgl. MwSt.Nr. 6–7: 500 Euro zzgl. MwSt.Nr. 8–10: 600 Euro zzgl. MwSt.Von der diesjährigen Ausstellungmit insgesamt 20 künstlerischen Positionen aktueller und ehemaliger Studierender der Kunsthochschule Mainz kann der dazugehörige Ausstellungskatalog für 5 Euro erworben werden. Multimedial beschäftigten sich die eingeladenen Künstler*innen mit unserer Gegenwart, mit Veränderungen, Zerfall und Wiederaufbau.Und auch unsere kleinen Besucher*innen können mit unseren Kunstgeschenken selbst aktiv werden:Die Kunstgeschenke wurden für Kinder (3–9 Jahre oder 8–14 Jahre) konzipiert und enthalten zum Preis von 5 Euro jeweils zwei Kunstideen zum Selbstgestalten mit dazugehörigem Material.Auf unserer Website finden Sie eine Übersicht aller Editionen und Publikationen: https://www.kunsthalle-mainz.de/de/shop Publikationen, Editionen und Kunstgeschenke können Sie vor Ort während der Öffnungszeiten der Kunsthalle Mainz erwerben. Alternativ senden Sie eine Mail an mail@kunsthalle-mainz.de , um Ihre Bestellung zu übermitteln. Falls nicht anders angegeben enthalten die Preise die gesetzliche MwSt. und verstehen sich zzgl. Versandkosten.