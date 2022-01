Walid Raad - We Lived So Well Together

11/02-15/05/22





Eröffnung:

Do 10/02/22 18 Uhr: We Lived So Well Together: A Walkthrough mit Walid Raad

19 Uhr: Begrüßung und Einführung



Pressegespräch in Anwesenheit des Künstlers:

Do 10/02/22

11 Uhr



Walid Raad ist für seine Performances, Installationen und Fotografien bekannt. In prachtvollen Bildern und fesselnden Erzählungen berichtet er in seinen Arbeiten von Kunst und deren Geschichten, globalen Konflikten, dem libanesischen Bürgerkrieg.



Seine Einzelausstellung in der Kunsthalle Mainz konzentriert sich auf einen neuen Werkblock des libanesischen Künstlers, der erstmals im deutschsprachigen Raum zu sehen ist. Hier verbindet Walid Raad visuelle Elemente aus der Natur – wie Insekten, Vögel, Blätter und Blumen – mit Geschichten der jüngeren Vergangenheit des Nahen Ostens, mit politischen und gesellschaftlichen Ereignissen und Entwicklungen. So schlägt er den Bogen zwischen Botanik und dem libanesischen Bürgerkrieg, zwischen der Heuschreckeninvasion im Jahr 1915 in Palästina, dem Libanon und Syrien, der Niederlage des Osmanischen Reichs und der Neugründung zahlreicher nahöstlicher Staaten.



Ausstellungsbegleitend wird Walid Raad öffentliche Rundgänge, sogenannte Walkthroughs durchführen, in denen er über den kreativen Prozess, der seinen Werken vorausgeht und von historischen wie auch fiktiven Ereignissen, die seine Arbeiten formten, spricht:



Do 10/02, 18 Uhr; Fr 11/02, 18 Uhr; Sa 12/02, 18 Uhr

Sa 07/05, 18 Uhr; So 08/05, 11 Uhr

Mi 11/05, 19 Uhr; Do 12/05, 18 Uhr; Fr 13/05, 18 Uhr; Sa 14/05, 18 Uhr; So 15/05; 11 Uhr



Zusätzlich finden Screenings und Künstlergespräche im Mousonturm in Frankfurt in Kooperation mit der Kunsthalle Mainz statt.