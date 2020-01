Pressemitteilung BoxID: 781835 (Kunsthalle Mainz)

Vom Gewächshaus in die Ausstellung

Kombiführung Botanischer Garten und Kunsthalle Mainz

Auf den Spuren der Ausstellung von Uriel Orlow finden geführte Erkundungen durch die Gewächshäuser des Botanischen Gartens der JGU Mainz (Termine s.u.) statt. Zudem sind Sie eingeladen, an einem öffentlichen Rundgang (sonntags, 15 Uhr) Ihrer Wahl in der Kunsthalle Mainz teilzunehmen.



So 19/01

11 Uhr



Weitere Termine:

So 02/02

So 09/02

Jeweils 11 Uhr



Treffpunkt:

Botanischer Garten der JGU Mainz, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 9b, 55128 Mainz



Kosten:

Kombiticket Führung Botanischer Garten & Führung Kunsthalle Mainz

8 Euro / 6 Euro ermäßigt



Mit Anmeldung:

mail@kunsthalle-mainz.de



In Kooperation mit dem Botanischen Garten der JGU Mainz

