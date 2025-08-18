Verleihung des Publikumspreises
So 31/08
16 Uhr
Preisverleihung mit
Peter Zantopp-Goldmann (Zollhafen AG)
Robert Meyer (Kunsthochschule Mainz)
Die Kosten sind im Eintritt enthalten.
Mit freundlicher Unterstützung der Zollhafen AG
All diese Dinge. Überall.
Die ganze Zeit.
Laslo Chenchanna, Helena Hafemann,
Nazanin Hafez, Julien Hübsch,
Lejla Jakupović, Charlotte Klinger,
Ji Heaun Kweon, Saskia Neumann, Katrin Nicklas, Levin Oehler,
Leonard Schlöder, Liza Stipic,
Kübra Ural
04/07–07/09/25
Die Ausstellung ist eine Kooperation
mit der Kunsthochschule Mainz.
Der Publikumspreis wird gestiftet von Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG.
Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt
durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft GmbH
Landeshauptstadt Mainz