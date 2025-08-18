Kontakt
Kunsthalle Mainz Am Zollhafen 3-5 55118 Mainz, Deutschland http://www.kunsthalle-mainz.de
Ansprechpartner:in Kunsthalle Mainz +49 6131 126936
Verleihung des Publikumspreises

Der Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG ist der Publikumspreis zu verdanken. Alle Besucher*innen sind herzlich eingeladen, bis zum 31. August ihre*n persönliche*n Favorit*in der Ausstellung zu benennen. Die Träger*innen des Publikumspreises werden in Anwesenheit aller Künstler*innen feierlich verkündet.

So 31/08
16 Uhr

Preisverleihung mit
Peter Zantopp-Goldmann (Zollhafen AG)
Robert Meyer (Kunsthochschule Mainz)

Die Kosten sind im Eintritt enthalten.

Mit freundlicher Unterstützung der Zollhafen AG

All diese Dinge. Überall.
Die ganze Zeit.
Laslo Chenchanna, Helena Hafemann,
Nazanin Hafez, Julien Hübsch,
Lejla Jakupović, Charlotte Klinger,
Ji Heaun Kweon, Saskia Neumann, Katrin Nicklas, Levin Oehler,
Leonard Schlöder, Liza Stipic,
Kübra Ural

04/07–07/09/25

Die Ausstellung ist eine Kooperation
mit der Kunsthochschule Mainz.

Der Publikumspreis wird gestiftet von Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG.

Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt
durch:

Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft GmbH
Landeshauptstadt Mainz

