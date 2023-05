Veranstaltungsübersicht Mai & Juni 2023

Öffentliche RundgängeDie öffentlichen Rundgänge durch die Ausstellung finden an den folgenden Terminen um 14 Uhr statt:07/05, 14/05, 04/06Die Kosten sind im Eintritt enthalten.Am Sonntag, den 28/05 findet um 14 Uhr ein Familienrundgang statt.Die Kosten sind im Eintritt enthalten, Kinder unter 6 Jahren können kostenfrei teilnehmen.Fledermausabend mit NeustadtrundgangAm Mittwoch, den 17/05 lädt die Kunsthalle Mainz gemeinsam mit dem Naturschutzbund Mainz und Umgebung um 19.30 Uhr zu einem Fledermausabend mit anschließendem Neustadtrundgang ein:19.30 Uhr Ausstellungsgespräch mit Marlène Harles20 Uhr Vortrag NABU Mainz und Umgebung21 Uhr NeustadtrundgangDie Kosten sind im Eintritt enthalten. Diese Veranstaltung ist wetterabhängig. Bitte informieren Sie sich zeitnah auf unsere Homepage.Heute FREItagAm Sonntag, den 21/05 ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13-18 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil:14 Uhr Rundgang in Einfacher Sprache mi Gebärdensprachendolmetscher*in15 Uhr Mitmach-Aktion für AlleDer Eintritt ist von 13-18 Uhr frei.Ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse.Fade into YouAm Mittwoch, den 24/05 findet ein Ausstellungsrundgang mit anschließendem Filmscreening statt. Zur aktuellen Ausstellunghat Jakob Villhauer (Filmwissenschaft) ein thematisch abgestimmtes Filmprogramm kuratiert.18 Uhr Ausstellungsrundgang mit Marlène Harles19 Uhr FilmscreeningDie Kosten sind im Eintritt enthalten.Perspektiven – Abend zum Gemeinsamen PhilosophierenDie Kunsthalle Mainz lädt am 31/05 um 19 Uhr ein, sich gemeinsam die Frage zu stellen: Wie wäre es ein anderes Lebewesen zu sein? Ihre Wahrnehmungen, Ideen und Perspektiven zu den Themen der Ausstellung können an diesem Abend ausgetauscht und entwickelt werden. Wir freuen uns auf das, was Sie teilen möchten.Die Kosten sind im Eintritt enthalten.Mainzer Museumnsacht in der Kunsthalle MainzWenn Museen, Galerien und Kulturinstitutionen ihre Türen zu ungewöhnlicher Zeit öffnen und die gelbe Eule wieder fliegt - dann ist in Mainz Museumsnacht. Am Samstag, den 03/06 kehrt das beliebte Kulturereignis nach sechs Jahren wieder in die Landeshauptstadt zurück und die Kunsthalle Mainz ist natürlich auch dabei!Wie auch 35 Museen, Galerien und freie Kultureinrichtungen öffnen wir bis nachts um 1 Uhr die Türen zur aktuellen Ausstellung und laden zur nächtlichen Entdeckungstour für Klein und Groß ein.Lust, ganz nah dabei zu sein? Die Stadt Mainz sucht noch freiwillige Helferinnen und Helfer! Zum Dank winkt ein Eintrittsbändchen zur 12. Mainzer Museumsnacht und spannende Einblicke hinter die Kulissen. Bewerbungen (mit Angabe zum gewünschten Ort und Zeit: 18-21 Uhr oder 21-00 Uhr) gerne per Mail an kulturamt@stadt.mainz.de Bildnachweis: Installationsansicht Kunsthalle Mainz: Metahaven:, 2022, Einkanal-Filmarbeit (40:08 min). Mit freundlicher Genehmigung der Künstler*innen. Foto: Norbert Miguletz17/03 – 04/06/23Dorota Gawęda & Eglė KulbokaitėMetahavenJenna SutelaZheng MahlerDie Ausstellung wird mit freundlicher Unterstützung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und des Königreichs der Niederlande realisiert.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz