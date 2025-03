Veranstaltungsübersicht März 2025 Kunsthalle Mainz

Am Heute FREItag ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–17 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil.



So 16/03

14 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß

15 Uhr Rundgang

13–17 Uhr Eintritt frei



Ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse



Rivane Neuenschwander lädt im dream.lab (Traumlabor) zum Mitmachen und Träumen ein. Die immersive Rauminstallation, entstand in Workshops der Künstlerin mit Kindern aus dem Kinderbeirat und der Kunstideenwerkstatt in St. Pölten, Österreich. Der Raum ermöglicht Besuchenden, mit der Kunst spielerisch zu interagieren. Er bietet neue Erfahrungen, einen unmittelbaren Zugang zur Kunst und die Gelegenheit, die Ausstellung aktiv mitzugestalten.



So 16/03

So 30/03

In der Zeit von 13–16 Uhr



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Kuratorinnenrundgang



Mit Stefanie Böttcher (Direktorin Kunsthalle Mainz)

Mi 19/03 um 18 Uhr



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Öffentliche Rundgänge durch die Ausstellung What is the dream that makes you dream? finden sonntags an den folgenden Terminen statt.



So 23/03

So 30/03

Jeweils um 14 Uhr



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Aktivierung von Sarah Ancelle Schönfelds Installation Detergancy (Antibacterial Ground Reading)



Besuchende sind eingeladen teilzunehmen und kollaborativ Visionen für ihre Zukunft zu imaginieren.



So 23/03

In der Zeit von 13–16 Uhr



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Rundgang Mainz – Postkolonial



Die Rundgänge Mainz – Postkolonial wollen den Menschen in Mainz einen neuen, anderen Zugang zu (ihrer) Stadt ermöglichen. Ziel ist es zu zeigen, dass Mainz in den Kolonialismus verwickelt war, seine Spuren sichtbar zu machen und für deren Fortwirken zu sensibilisieren.



So 23/03 um 16.30 Uhr



Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos.



Rivane Neuenschwander, dream.lab, 2024, Multimediale Installation, Maße variabel, Installationsansicht: KinderKunstLabor, St. Pölten (Österreich). Mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin und des KinderKunstLabors. Foto: Max Kropitz.



What is the dream that makes you dream?

Marc Bauer

Dineo Seshee Raisibe Bopape

Rivane Neuenschwander

Sunna Nousuniemi

Radical Imaginaries Studio

Tabita Rezaire

Sarah Ancelle Schönfeld



07/03—15/06/25



Die Ausstellung wird gefördert von:



Kultursommer Rheinland-Pfalz

Ernst und Olga Gubler-Hablützel Stiftung

Erna und Curt Burgauer Stiftung

Pro Helvetia

Volksbank Darmstadt Mainz



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz

