Veranstaltungsübersicht März 2023

Ist Objektivität möglich, oder ist unsere persönliche Perspektive unausweichlich? Die Ausstellung What is it Like to be a Bat? [Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?] bringt Werke von vier Künstler*innen(kollektiven) zusammen, die sich damit befassen, wie Realität produziert wird. Sie fragen nach den Wahrnehmungswelten nichtmenschlichen Lebens – von Tieren, Pflanzen und anderen Lebensformen – und sie lenken unseren Blick auf Dinge in Welt und Wissenschaft, die wir Menschen nicht wissen und fassen (können).



Wir freuen uns sehr, die Ausstellung What Is It Like to Be a Bat? am 16/03 um 19 Uhr zu eröffnen.



Begrüßung: Daniel Gahr (Vorstandsvorsitzender der Mainzer Stadtwerke AG und Stiftung Kunsthalle Mainz)



Einführung: Yasmin Afschar (Interimsdirektorin Kunsthalle Mainz)



Der Besuch der Ausstellung im Rahmen der Ausstellungseröffnung ist kostenfrei.



Am 17/03 laden wir um 18 Uhr zu einem Künstler*innengespräch zu Kunst, Technologie und Wissenschaft mit Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė, Royce Ng (Zheng Mahler), Giulia Bini, Kuratorin EPFL CDH-AiR Programm ENTER THE HYPER-SCIENTIFIC & ARE YOU FOR REAL Phase II und Yasmin Afschar ein.



Das Künstler*innengespräch findet auf Englisch statt. Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem ifa-Institut für Auslandsbeziehungen, im Rahmen des Projektes ARE YOU FOR REAL statt.



Du willst einfach mal was Neues sehen? Dann komm zusammen mit deinen Eltern, Geschwistern oder Großeltern am Sonntag, den 19/03 um 14 Uhr in die Kunsthalle. Wir laden Familien herzlich zu einer Entdeckungstour durch Ausstellung ein. Hier gibt es immer etwas anderes zu erleben. Gemeinsames Rätseln, Forschen oder Zeichnen vor den Kunstwerken — macht einfach mit!



Die Kosten sind im Eintritt enthalten, Kinder unter 6 Jahren kostenfrei.



Heute FREItag



Am Sonntag, den 26/03 ist der Eintritt in die Kunsthalle Mainz von 13-18 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil:



14 Uhr Rundgang in Deutsch

14.30 Uhr Rundgang in Ukrainisch

14.45 Uhr Rundgang in Arabisch

15.30 — 16.30 Uhr Mitmach-Aktion für Alle



Ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse.



Leben als Spiderman, Avatar oder Messi? Wie ist es, in andere Welten einzutauchen? Wie wäre es … zu sein?



Am Mittwoch, den 29/03 lädt die Kunsthalle Mainz um 18 Uhr zur Ergebnispräsentation der Schulkooperation mit der Windmühlenschule ein. Unter dem Titel Parallele Universen erkunden Schüler*innen die Kluft zwischen virtuellen und realen Welten. Die Ergebnisse werden in der Turmebene III gezeigt.



Der Eintritt ist frei.



What Is It Like to Be a Bat?

17/03 – 04/06/23

Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė

Metahaven

Jenna Sutela

Zheng Mahler



Die Ausstellung wird mit freundlicher Unterstützung des Königreichs der Niederlande und der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia realisiert.



