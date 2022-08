Veranstaltungsübersicht Kunsthalle Mainz - September 2022

Öffentliche Rundgänge



Am 04/09, 11/09 und 25/09 finden jeweils um 14 Uhr öffentliche Rundgänge durch die aktuelle Ausstellung Homosphäre statt.



Im Rahmen der Vortragsreihe Das Unsichtbare sichtbar machen berichten teilnehmende Kunst- und Wissensschaffende von ihrer Auseinandersetzung mit dem Luftraum.



Am Mittwoch, den 07. September laden wir um 19 Uhr zu einem Vortrag mit PD Dr. Karl Hepfer (Seminar für Philosophie, Universität Erfurt) unter dem Titel Muster im Rauschen: über echte und trügerische Klarheit ein.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Am Mittwoch, den 14. September findet im Rahmen der Vortragsreihe Das Unsichtbare sichtbar machen um 19 Uhr ein Künstlergespräch mit Oliver Ressler und Stefanie Böttcher (Direktorin Kunsthalle Mainz) statt.



Heute FREItag



Zu diesem Heute FREItag laden die Kunsthalle Mainz und die Rheinhessen Sparkasse mit einem kostenlosen Programm Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ein. Die Kunsthalle Mainz ist barrierearm. Ein stufenfreier Zugang zu allen Kunstwerken wird gewährt.



So 18/09



14 Uhr Rundgang in Leichter Sprache mit Verdolmetschung in Deutsche Gebärdensprache

15 Uhr Rundgang für Blinde und Menschen mit Sehbehinderung

16–17 Uhr inklusive Mitmach-Aktion für Klein und Groß



Kosten:

14–18 Uhr Eintritt frei



Ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse



Zeichnend durch die Neustadt



Anlässich der Veranstaltungsreihe Mainz liest ein Buch finden am Freitag, den 23. September Rundgänge durch die Neustadt statt, in welchen Kunstvermittler Anregungen und Hilfestellungen bei einem kleinen Zeichenkurs geben.



16.30 Uhr für Kinder und Familien

20 Uhr für Erwachsene



Dauer jeweils eine Stunde



Kunsthalle Mainz beim Weltkindertagsfest



Am Freitag, den 23/09 findet auf dem Goetheplatz von 15 bis 18 Uhr das Weltkindertagsfest statt. Das Kunstvermittlungsteam der Kinder- und Jugendkunstschule der Kunsthalle Mainz ist vor Ort und bietet Mitmach-Aktionen für Klein und Groß an.



Im Zentrum des Weltkindertages steht in diesem Jahr das rheinland-pfälzische Motto "On- oder offline: jedes Kind hat Rechte!"



Kunsthalle Mainz feiert 150 Jahre Neustadt



2022 feiert die Mainzer Neustadt ihren 150. Geburtstag. Die Kunsthalle Mainz ist am Festwochenende vom 23/09 - 25/09 mit dabei!



Am Freitag, den 23/09 ist unser Kunstvermittlungs-Team mit einem bunten Kinderprogramm auf dem Goetheplatz vor Ort. Gemeinsam lassen wir unserer Kreativität freien Lauf.



Und auch am Sonntag, den 25/09 ist das Team der Kunsthalle Mainz mit Stand und Mitmach-Aktionen auf dem Goetheplatz zu finden, um miteinander ins Gespräch zu kommen.



Homosphäre

10/06/22 – 25/09/22



James Bridle

Julian Charrière

Don’t Follow the Wind

Forensic Architecture

Hemauer/Keller

Almut Linde

Cristina Lucas

Rabih Mroué

Carsten Nicolai

Walid Raad

Oliver Ressler

Tomás Saraceno

Susan Schuppli

Tétshim & Frank Mukunday



Die Ausstellung wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration gefördert.

Dank an Karrié Bauunternehmung.



