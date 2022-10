Veranstaltungsübersicht Kunsthalle Mainz November 2022

Öffentliche Rundgänge



Am 06/11 und 27/11 finden jeweils um 14 Uhr öffentliche Rundgänge durch die aktuelle Ausstellung Pieces statt.



Am 20/11 laden wir um 14 Uhr herzlich zu einem Familienrundgang durch die Kunsthalle ein. Hier wird gemeinsam gerätselt, geforscht oder vor den Kunstwerken gebastelt!



Spaziergang durch den Zollhafen



Ein Fokus der Ausstellung Pieces liegt auf dem Zollhafenareal als größtes innerstädtisches Entwicklungsprojekt in Mainz. Die fortlaufende Transformation des Zollhafens wird nicht nur aufgrund der kontinuierlich wachsenden Gebäudezahl, sondern ebenso anhand von Markierungen und Reparaturen sichtbar. Oft bleibt unklar, ob diese Elemente noch eine Funktion erfüllen oder nur vergessene Überbleibsel erledigter Arbeit sind. Hana Miletić spürt diese Trivialitäten zunächst mit ihrer Kamera auf, hält sie bildlich fest und überträgt sie dann in eine textile und damit tastbare Form.



Am Mittwoch, den 09/11 findet von 17-18:30 ein Spaziergang durch den Zollhafen mit Philipp Meier vom Verein Geographie für Alle e.V. statt.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Heute FREItag



Zu diesem Heute FREItag laden die Kunsthalle Mainz und die Rheinhessen Sparkasse mit einem kostenlosen Programm für Familien mit Kindern ein.



So 13/11



14-16 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß

15 Uhr Rundgang

16 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß

17 Uhr Rundgang



Kosten: 14-18 Uhr Eintritt frei



Ausstellungsrundgang mit Dr. Julia Wallner



Am Mittwoch, den 16/11, 19 Uhr findet unter dem Titel Gestickte Weltbilder – zum Verhältnis von Kunst und Textil in der Gegenwartskunst ein Ausstellungsrundgang mit Dr. Julia Wallner (Direktorin Arp Museum Bahnhof Rolandseck) und Stefanie Böttcher statt.



Dr. Julia Wallner ist seit dem Spätsommer Direktorin des Arp Museum Bahnhof Rolandseck, zuvor war sie am Berliner Georg Kolbe Museum und am Kunstmuseum Wolfsburg tätig. Sie verantwortete zahlreiche Ausstellungen zur modernen und zeitgenössischen Kunst. Handwerkliche Aspekte und insbesondere die Verwendung textiler Materialien in der Gegenwartskunst war einer ihrer Schwerpunkte auch in der Auseinandersetzung mit feministischer Kunstgeschichte. An ihrem neuen Arbeitsplatz wird dies durch Sophie Taeuber-Arps Wirken für die moderne Kunst seine Fortsetzung finden.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Rundgang für gehörlose Menschen



Am Mittwoch, den 30/11 laden wir um 19 Uhr zu einem Rundgang für gehörlose Menschen mit Verdolmetschung in Deutsche Gebärdensprache und unterstützt durch eine FM-Anlage ein.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Bildnachweis: Materials, 2018-2022, Handgewebter Stoff (rotes Bio-Cottolin und weißes Bio-Cottolin), 217 x 80 x 5 cm

Materials, 2022, Handgewebter Stoff (Baumwollpolster, hellgraues Garn aus Eukalyptusfaser, Bio-Hanffaser und silberner Metallfaden), 72 x 11 x 7 cm

Materials, 2022, Handgewebter und gehäkelter Stoff (kupferfarbene tierleidfreie Seide, purpurrote Bio-Baumwolle, Bio-Leinen und weiße Bio-Baumwolle), 179 x 102 x 0,5 cm

Materials, 2022, Handgewebter und gehäkelter Stoff (rotbraune mercerisierte Baumwolle, leuchtend rote tierleidfreie Seide, karmesinrote Bio-Baumwolle und scharlachrote recycelte Wolle), 5 x 14 x 0,5 cm, 5 x 14 x 0,5 cm, 5 x 11 x 0,5 cm, 5 x 11 x 0,5 cm, 16 x 5 x 0,5 cm

Materials, 2018-2022, Handgewebter Stoff (buttergelbe Bio-Baumwolle, maisgelbe wiederverwertete Viskose, goldgelbe tierleidfreie Seide, senfgelbe Rohwolle, hellgelbe Bio-Baumwolle, rotes Bio-Cottolin und weißes Bio-Cottolin), 52 x 53 x 2 cm, 50 x 47 x 3 cm



Hana Miletić

Pieces

21/10 – 05/02/23



Die Ausstellung wird durch Kultursommer Rheinland-Pfalz und KIOSK Vlaanderen gefördert.



FLUX4ART

21/10 – 05/02/2023

Jáchym Fleig

Dorthe Goeden

Ivana Matić

Katja von Puttkamer

Judith Röder



Die Ausstellung wird vom BBK Rheinland-Pfalz getragen und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und die Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz gefördert.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz