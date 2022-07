Veranstaltungsübersicht Kunsthalle Mainz Juli 2022

.

Kunsthalle total

07/07 – 17/07/22



Josefina Dubau / Selina Hammer / Vildana Hermann / Lorena Kiehle / Lilli Kübler / Paula Tillmanns



Am Mittwoch, den 06. Juli findet um 19 Uhr die Eröffnung von Kunsthalle total im Eingangsbereich der Kunsthalle Mainz statt. Im Rahmen des Seminars Museum & Gefängnis an der Kunsthochschule Mainz nehmen Studierende Interventionen im Außenraum der Kunsthalle Mainz vor.



Die Geburt des Museums fand ungefähr zeitgleich mit der Entstehung der ersten Gefängnisse statt. Während sich die Museen im ausgehenden 18. Jahrhundert öffneten und die privaten Wunderkammern und Kuriositätenkabinette ablösten, verschwand das vormals öffentliche Strafen hinter hohen Gefängnismauern.



Neben teils konträren Unterschieden der beiden Felder „Museum“ und „Gefängnis“, was ihre Verortung im Stadtraum und allgemein ihre gesellschaftliche Zuschreibung betrifft, tun sich aber auch Gemeinsamkeiten auf: beide bewachen etwas; beide verfolgen einen Bildungsauftrag, der auf die Erziehung der Massen bzw. auf die Besserung einzelner Straffälliger abzielt; und beide erzeugen Sichtbarkeit. Im Museum ist die Sichtbarkeit das zentrale Produkt und auch Gefängnisarchitektur zielt nach innen hin auf Sichtbarkeit und Kontrolle der Delinquenten.



Die teilnehmenden Künstlerinnen beschäftigen sich in ihren Werken mit diesen Wechselbeziehungen und Überschneidungspunkten zwischen den Institutionen Museum und Gefängnis.



Am 04. Juli finden im Rahmen der Vortragsreihe des Seminars Museum & Gefängnis ab 18 Uhr zwei Vorträge im Hörsaal der Kunsthochschule Mainz statt. Ory Dessau spricht im Vortrag Intrusive Surroundings über Gregory Schneider’s architektonische Skulpturen. Im Anschluss spricht Marcelo Rezende unter dem Titel How to work in ideological circuits? über Cildo Meireles. Der Eintritt ist frei.



Mit freundlicher Unterstützung der Landeszentrale für Politische Bildung Rheinland-Pfalz und der Kunsthalle Mainz.



Rundgänge im Juli



Am Mittwoch, den 13. Juli lädt die Kunsthalle Mainz um 18 Uhr zu einer Führung durch die aktuelle Ausstellung Homosphäre ein. Die Führung wird in deutsche Gebärdensprache verdolmetscht und durch eine FM-Anlage für Menschen mit Hörgeräten und Cochleaimplantaten unterstützt.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.



Am 27. Juli führt Stefanie Böttcher (Direktorin Kunsthalle Mainz) mit Dr. Bernd Herkner (Direktor Naturhistorisches Museum Mainz) um 19 Uhr durch die Ausstellung.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.



Am 10/07, 24/07 und 31/07 finden jeweils um 14 Uhr öffentliche Rundgänge statt.



Am 17/07 laden wir um 14 Uhr zu einem Familienrundgang ein. Gemeinsam mit Ihren Kindern können Sie hier die aktuelle Ausstellung spielerisch erkunden. Die Kosten sind im Eintritt enthalten, Kinder unter 6 Jahren kostenfrei.



Homosphäre

10/06/22 – 25/09/22



James Bridle

Julian Charrière

Don’t Follow the Wind

Forensic Architecture

Hemauer/Keller

Almut Linde

Cristina Lucas

Rabih Mroué

Carsten Nicolai

Walid Raad

Oliver Ressler

Tomás Saraceno

Susan Schuppli

Tétshim & Frank Mukunday



Die Ausstellung wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration gefördert.

Dank an Karrié Bauunternehmung.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz