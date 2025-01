Veranstaltungsübersicht Kunsthalle Mainz Januar 2025

Am Sonntag, den 02/02/2025 ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–17 Uhr frei. Wir laden ganz herzlich dazu ein, einen Blick in die aktuelle Ausstellung Bodies in Motion – Form in the Making zu werfen und an unserem kostenlosen und inklusiven Programm teilzunehmen:



14 Uhr Rundgang in Einfacher Sprache mit Gebärdensprachen-Dolmetscherin

Im Anschluss: kostenlose und inklusive Mitmach-Aktion für Alle



Der Heute FREItag wird ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse.



Bodies in Motion – Form in the Making

Cinthia Marcelle & Tiago Mata Machado, Bruce Nauman, Suzanne Harris, Charlotte Posenenske, Yvonne Rainer



08/11/24–16/02/25



Mit freundlicher Unterstützung des Nachlasses von Charlotte Posenenske, Galerie Mehdi Chouakri, Berlin.



Dank an:



Rheinhessen Sparkasse



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz

