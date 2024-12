Veranstaltungsübersicht Kunsthalle Mainz Dezember 2024

Öffentliche Rundgänge durch die aktuelle Ausstellung Bodies in Motion – Form in the Making finden jeweils am Sonntag, den 01/12, 08/12, 22/12 und 29/12 um 14 Uhr statt. Die Kosten hierfür sind im Eintritt enthalten.



Lesung und Workshop mit Kinderbuchautorin Eymard Toledo



Eymard Toledo liest am Freitag, den 13/12 um 16 Uhr aus einem ihrer Kinderbücher vor. Nach der Lesung erzählt sie über Brasilien. Wir sprechen über verschiedene Themen: das Essen, die Tiere und über die Kinder dort. Was sie spielen, wie sie leben, die Stadtkinder und die Kinder vom Land und über die Schulen, die sie besuchen. Im Anschluss an die Lesungen bieten wir einen Collage-Workshop an. Die Teilnahme ist kostenlos.



Heute FREItag



Am Sonntag, den 15/12 ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–17 Uhr frei. Außerdem freuen wir uns, Sie und euch zu unserem kostenlosen Programm einzuladen:



14 Uhr Öffentlicher Rundgang

14.30 Uhr Öffentlicher Rundgang in ukrainischer Sprache

15.30–16.30 Uhr Mitmach-Aktion für Alle



Ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse



Bildnachweis: Ausstellungsansicht Kunsthalle Mainz: Bodies in Motion – Form in the Making. vlnr: Charlotte Posenenske, Vierkantrohre Serie DW, 1967, 12 Elemente, unterschiedliche Größen, Wellpappe, Kunststoffschrauben. Mit freundlicher Genehmigung der Galerie Mehdi Chouakri, Berlin. Yvonne Rainer, Hand Movie, 1966, 16 mm Film transferiert auf Video, Schwarz/Weiß, 8:00 Min. Mit freundlicher Genehmigung der Video Data Bankdes School of the Art Institute of Chicago. Sammlung Museum Ludwig. Suzanne Harris, Diarytic Life in the Day of My Hands, 1974, digitalisiertes Video, Ton (teilweise), 16:47 Min. Mit freundlicher Genehmigung des Nachlasses von Suzanne Harris (Verwaltung: Glenda F. Hydler; wissenschaftliche Recherche: Friederike Schaefer). Foto: Norbert Miguletz



Bodies in Motion – Form in the Making

Cinthia Marcelle & Tiago Mata Machado, Bruce Nauman, Suzanne Harris, Charlotte Posenenske, Yvonne Rainer



08/11/24–16/02/25



Mit freundlicher Unterstützung des Nachlasses von Charlotte Posenenske, Galerie Mehdi Chouakri, Berlin.



Dank an:



Rheinhessen Sparkasse

(lifePR) (