Veranstaltungsübersicht Juni 2024

Seedbomb-Workshop: Gärtner*innen ohne GartenSamstag, 08/0616–17 UhrDie Kunsthalle Mainz lädt im Rahmen von "Mainz liest ein Buch" zu einem Seedbomb-Workshop ein.Das Lesefest "Mainz liest ein Buch" geht eine Woche lang, in welcher eine ganze Stadt gemeinsam ein Buch liest - "Der Sprung" von Simone Lappert. Auf verschiedenen Veranstaltungen können die Menschen einander begegnen, sich austauschen und das Buch erleben.Sie wollen Ihre Straße, Ihre Nachbarschaft und Ihre Stadt blühen sehen? Dann kommen Sie vorbei und werden Sie zu Gärtner*innen.Unser Workshop lehrt Sie, wie man Samenbomben herstellt. Das sind kleine Kugeln aus Erde, Ton und Saatgut, die wildes Grün überall zum Blühen bringen. Sie können zum Beispiel kahle Verkehrsinseln zu kleinen Oasen verwandeln. Zudem lernen Sie etwas über die Pflanzenauswahl, Wachstumsbedingung und die Bedeutung von Bienen und Schmetterlingen für unsere Umwelt. Gemeinsam machen wir die Welt grüner!Kosten: 2 EuroWir bitten um Anmeldung unter https://mainzliest.de/va/seedbomb/ Heute FREItagSonntag, 09/0613–18 UhrKommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuellen Ausstellungen und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil.14 Uhr Rundgang in Einfacher Sprache mit Gebärdensprachen-dolmetscher*in15 Uhr Mitmach-Aktion für Alle13–18 Uhr Eintritt freiErmöglicht durch die Rheinhessen SparkasseMainz – Postkolonial: Rundgänge für und durch die Mainzer NeustadtDonnerstag, 13/06, 17 UhrDonnerstag, 18/07, 17 UhrDie Rundgängewollen den Menschen in Mainz einen neuen, anderen Zugang zu (ihrer) Stadt ermöglichen. Ziel ist es zu zeigen, dass Mainz in den Kolonialismus verwickelt war, seine Spuren sichtbar zu machen und für deren Fortwirken zu sensibilisieren. In der Mainzer Neustadt gibt es von Straßen- und Ortsnamen wie dem Sömmerringplatz und dem Adenauer-Ufer bis zum Mainzer Zollhafen zahlreiche Beispiele, die wir gemeinsam kritisch erkunden wollen.Kosten:Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos.Treffpunkt: Kunsthalle MainzMax. Teilnehmer*innenzahl: 25Wir bitten um Anmeldung bis drei Tage vor dem Rundgang unter mail@kunsthalle-mainz.de Finissage: Book-Launch & KünstlergesprächSonntag, 16/0615 Uhrmit Philipp GuflerZur Ausstellung erscheint im Distanz-Verlag die erste Monografie von Philipp Gufler mit Texten von Yasmin Afschar, Karolina Kühn, Sandro Weilemann und Louwrien Wijers, gestaltet von Yvonne Quirmbach. Wir stellen Ihnen das Buch exklusiv vor und diskutieren im Gespräch mit Philipp Gufler und Yasmin Afschar, Co-Direktorin, die Hintergründe der Publikation und der Ausstellung.Kosten: im Eintritt enthaltenSonntag, 02/06 & 09/06 (Heute FREItag), 14 UhrÖffentliche RundgängeSonntag, 16/06, 14 UhrÖffentlicher Familienrundgang08/03/24 – 16/06/24Die Ausstellungwird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz und dem Königreich Niederlande.Die Ausstellung und der Katalogwerden gefördert durch den Mondriaan Fonds sowie der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz