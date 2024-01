Veranstaltungsübersicht Januar 2024

Öffentliche RundgängeDie öffentlichen Rundgänge durch die Ausstellungfinden im Januar an folgenden Sonntagen statt:So 07/01, 14 UhrSo 14/01, 14 UhrSo 28/01, 14 UhrAm 21/01 laden wir um 14 Uhr zum Familienrundgang ein. Hier wird gemeinsam gerätselt, geforscht oder vor den Kunstwerken gebastelt.Die Kosten sind im Eintritt enthalten.KuratorinnenrundgangAm Mittwoch den 10/01 um 19 Uhr führt Yasmin Afschar gemeinsam mit Dr. Boniface Mabanza Bambu durch die aktuelle Ausstellung.Die Kosten sind im Eintritt enthalten.: Rundgang für und durch die Mainzer NeustadtAm Sonntag, den 14/01 führt um 15 Uhr ein weiterer Rundgang durch die Mainzer Neustadt. Die Rundgängewollen den Menschen in Mainz einen neuen, anderen Zugang zu (ihrer) Stadt ermöglichen. Ziel ist es zu zeigen, dass Mainz in den Kolonialismus verwickelt war, seine Spuren sichtbar zu machen und für deren Fortwirken zu sensibilisieren.Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos.Wir bitten um Anmeldung bis drei Tage vor dem Rundgang unter mail@kunsthalle-mainz.de In Zusammenarbeit mit der Rosa Luxemburg Stiftung und dem Institut für Ethnologie und Afrikastudien.Transmission Through TransformationVom 25. bis 27. Januar 2024 laden die Kunsthalle Mainz und ihre Kooperationspartner*innen zu einem dreitägigen Programm mit Künstler*innenrundgängen, Ausstellungsgesprächen, Panels, Performances und einem Programm für Kinder ein.Im Austausch mit den beteiligten Kunstschaffenden, Partner*innen und Besuchenden diskutieren und erproben wir Überlieferung als lebendige Praxis und als Strategie zur Wiederherstellung unterbrochener Wissensketten.Do 25/01,19 UhrUnextractable? Sammy Baloji im Gespräch mit Bénédicte Savoy, moderiert von Lotte Arndt (in Englisch)in der Städelschule, (Dürerstraße 10), Frankfurt am MainFr 26/01, 15.30 UhrMainz – Postkolonial: Rundgang für und durch die Mainzer Neustadt (in Englisch und Französisch)Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos. Wir bitten um Anmeldung bis drei Tage vor dem Rundgang unter mail@kunsthalle-mainz.de Fr 26/01, 19 UhrLotte Arndt und Sybil Coovi Handemagnon im Gespräch (in Französisch mit Übersetzung ins Deutsche)im Institut français (Schillerstraße 11), MainzSa 27/01, 11-20 UhrTransmission Through Transformation – Ausstellungsgespräche, Panels, Performance & Programm für KinderDie Teilnahme am Programm ist kostenlos.Kooperationspartner*innen:Atelier Picha, Lubumbashi, Framer Framed, Amsterdam, Reconnecting "Objects" (TU Berlin), Institut für Ethnologie und Afrikastudien, JGU Mainz, Kunsthochschule Mainz, Hochschule für Bildende Künste–Städelschule, Frankfurt, Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main und weitere.Die Veranstaltung wird unterstützt von der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz und dem Institut für Auslandsbeziehungen e.V. (ifa)Diskussion mit Studierenden zu Kunst, Musik und (Post-)Kolonialismus im KongoIm Rahmen des Seminars „Kunst, Musik und (Post-)Kolonialismus im Kongo“ arbeiten Studierende zusammen mit den Ethnolog*innen Dr. Anna-Maria Brandstetter und Dr. Hauke Dorsch in der aktuellen Ausstellung. Am 31/10 diskutieren sie um 19 Uhr gemeinsam mit ihren StudierendenDie Kosten sind im Eintritt enthalten.27/10/23 – 11/02/24Sammy BalojiNilla BangunaJackson Bukasa & Dan Kayeye & Justice KasongoSybil Coovi HandemagnonFundi Mwamba Gustave & Antje Van WichelenFranck MokaHadassa NgambaIsaac Sahani DatoGeorges SengaJulia TröscherPartner*innenPicha, LubumbashiFramer Framed, AmsterdamReconnecting "Objects" (Technische Universität Berlin, gefördert durch die Volkswagen Stiftung)Die Ausstellung in der Kunsthalle Mainz wird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz, Wallonie-BruxelIes International (WBI), kiosk Vlaanderen, das Bureaux des Arts Plastiques des Institut français und das Königreich Niederlande.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz