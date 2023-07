Veranstaltungsübersicht — August 2023

Heute FREItagAm Sonntag, den 13/08 ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–18 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil:14 Uhr Rundgang in deutscher Sprache14.30 Uhr Rundgang in ukrainischer Sprache14.45 Uhr Rundgang in arabischischer Sprache15.30–16.30 Uhr Mitmach-Aktion für Alle13–18 Uhr Eintritt freiErmöglicht durch die Rheinhessen SparkasseAktivierungImprovisation zu/mit der Arbeit von Sriwhana Spong mit den Performer*innen Juan Bermúdez, Danbi Jeung & Wingel Mendoza (Klasse Klangkunst-Komposition, Hochschule für Musik Mainz, JGU)Mi 16/0819 UhrKosten: im Eintritt enthaltenRundgang mit Gebärdensprachen-Dolmetscher*inFr 18/0817 UhrKosten: im Eintritt enthaltenAnmeldung bis 15/08 unter mail@kunsthalle-mainz.de Gerne stellen wir auf Anfrage eine FM-Anlage zur Verfügung.Ich Begegne MirErwachsenen-Workshop mit Jessica BrotonWir möchten unseren Geist und unseren Körper auf eine neue Weise kennenlernen. Durch Klangschalenmeditationen und Feldenkrais-Übungen horchen wir tief in unser Inneres und lassen unsere Gedanken wandern. Anschließend setzten wir uns mit dem Erlebten im künstlerischen praktischen Prozess auseinander.Sa 26/08 & 02/09jeweils 14–16 UhrKosten: 2 Termine, 30 EuroAnmeldung bis 14 Tage im Voraus unter mail@kunsthalle-mainz.de FILMZ Vorfreude AbendAls erstes Langfilmfestival in Rheinland-Pfalz präsentiert FILMZ - Festival des deutschen Kinos alljährlich aktuelle, deutschsprachige Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit einer vielseitigen Auswahl an Filmen stimmt FILMZ in der Kunsthalle Mainz auf das nächste Festival ein.Mi 30/0818 Uhr Rundgang durch die Ausstellung19 Uhr FilmprogrammKosten: im Eintritt enthaltenDie öffentlichen Rundgänge finden an den folgenden Terminen statt:So 06/08, 14 UhrSo 27/08, 14 UhrDie Kosten sind im Eintritt enthaltenDer Familienrundgang findet am Sonntag, den 20/08 um 14 Uhr statt.Die Kosten sind im Eintritt enthaltenKinder unter 6 Jahren kostenfrei29/06 – 01/10/23Monia Ben HamoudaKerstin BrätschOlga Fröbe-KapteynHylozoic/DesiresMountain River Jump!Sriwhana SpongDie Ausstellung wird mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration sowie der Mainzer Volksbank realisiert.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz