Veranstaltungstipps zur Ausstellung Theoretisch geht's mir gut: Gaga/people und Kindertanz im Schwimmbad

In enger Anbindung an die künstlerischen Arbeiten nähern wir uns den Ideen der Ausstellungüber unsere Körper an.wurde von dem Choreografen Ohad Naharin in Tel Aviv entwickelt und ist eine tänzerische Methode der Körperwahrnehmung, die allen Menschen auch ohne Bewegungserfahrung offensteht. Während des ca. einstündigen Workshops wird anhand einfacher Anleitungen die Aufmerksamkeit auf die eigenen Körperempfindungen gelenkt und verstärkt.Vor und nach dem Workshop wird es die Möglichkeit geben, mehr über die Kunstwerke im Taubertsbergbad zu erfahren und den neuen Erfahrungen auch im Wasser nachzuspüren.Der Workshop findet auf einer geschützten Wiese im Außenbereich des Taubertsbergbads statt. Treffpunkt ist am Eingang des Freibades. Die Workshopsprache ist einfaches Englisch. Bitte bringen Sie bequeme und leichte Kleidung und etwas zu trinken mit.Parallel zum Gaga-Workshop für Erwachsene können Kinder mit eine*r Tanzpädagog*in das Schwimmbad-Gelände tänzerisch erkunden. Die pure Freude an der gemeinsamen Bewegung steht hier im Vordergrund!31/07 mit Smadar Goshen14/08 mit Kasia Kizior11-13 UhrMainzer TaubertsbergbadIm Schwimmbad-Eintritt enthaltenTickets im Mainzer Taubertsbergbad und unterUm eine Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de wird gebeten. Eine spontane Teilnahme am Tag selbst ist auch möglich.Mehr Informationen unter https://www.kunsthalle-mainz.de/de/programme/lectures-co