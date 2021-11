Veranstaltungstipps zur Ausstellung Eins Komma Fünf

Die derzeitige Ausstellung der Kunsthalle Mainz Eins Komma Fünf widmet sich dem Abstand und seiner Vielschichtigkeit. Sie beleuchtet Formen der Verbundenheit über die Distanz hinweg und das, was letztere verändert.



Im Laufe der Ausstellung bietet die Kunsthalle Mainz diverse Veranstaltungen an:



Aktivierungen des 1. Werksatzes von Franz Erhard Walther



Während der Ausstellungsdauer finden Aktivierungen des 1. Werksatzes von Franz Erhard Walther statt. Ebenso sind die Besucher*innen während dieser Zeitfenster eingeladen, die Stücke selbst zu aktivieren.



jeweils samstags und sonntags

13–17 Uhr



und mittwochs

17–19 Uhr



Kosten:

im Eintritt enthalten



Workshop mit Army of Love



Army of Love lädt Dich zu einem Workshop ein, in dem Du Fremden näherkommst und Zuneigung von denjenigen erfährst, die sie geben möchten.



Fr 12/11

17–20 Uhr



Kosten:

im Eintritt enthalten



Shortcuts #13 Kurzfilmabend



Die Reihe #ShortCuts zeigt experimentelle Kurzfilme. Regelmäßig stellen Filmemacher*innen ihre Arbeiten vor. Die ausgewählten Kurzfilme thematisieren Warten und Ausharren, Momente des Alleinseins und der Zusammenkunft.



Bernd Oppl, Hotel Room, 2014

Josephine Ahnelt, Wasser aus Korn, 2014

Leo Calice, Gerhard Treml, Calipatria, 2017

Laura Weissenberg, Erde essen, 2021

Gudrun Krebitz, Shut Up Moon, 2014

et al.



Mi 17/11

19 Uhr



Screening und Q&A mit Lucy Beech & Edward Thomasson



Die beiden Künstler*innen kollaborieren seit 2007 und stellen die gemeinsame Arbeit Passive Aggressive 3 (Public Relations) vor. Ihre Werke widmen sich dem Verhältnis von Individuum und Gruppe sowie kommunikativen Akten jenseits der Sprache.



Mi 24/11

19 Uhr



Kosten:

im Eintritt enthalten



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind obligatorisch und können entweder telefonisch unter 06131-126936 oder per Mail über mail@kunsthalle-mainz.de erfolgen. Restplätze werden kurzfristig vergeben. Neben der 2G+-Regel gilt weiterhin die Maskenpflicht in der gesamten Kunsthalle Mainz.



Eins Komma Fünf

10/10/21–09/01/22



Army of Love

Lucy Beech & Edward Thomasson

Eva Grubinger

Hanne Lippard

Taus Makhacheva

Haroon Mirza

Agnieszka Polska

Anri Sala

Franz Erhard Walther





