Veranstaltungstipps der Kunsthalle Mainz

Künstleringespräch mit Hana Miletić



Die Einzelausstellung Pieces in der Kunsthalle Mainz ist die erste Soloschau von Hana Miletić im deutschsprachigen Raum. Die in Brüssel und Zagreb lebende Künstlerin mit einem Hintergrund in Dokumentar- und Straßenfotografie verwendet seit 2015 die Fotografie als Grundlage für gewebte Arbeiten. Die Textilien, die dabei entstehen, verbildlichen innerstädtische Transformationsprozesse und stellen Akte der Pflege und Reparatur dar. Ein Fokus der Ausstellung liegt auf dem Zollhafenareal als größtes innerstädtisches Entwicklungsprojekt in Mainz.



Am Freitag, den 21/10 lädt die Kunsthalle Mainz um 18 Uhr zu einem Künstleringespräch mit Hana Miletić und Stefanie Böttcher (Direktorin Kunsthalle Mainz) ein.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Heute FREItag



Am Sonntag, den 23/10 laden die Kunsthalle Mainz und die Rheinhessen Sparkasse mit einem kostenlosen Programm geflüchtete und nichtgeflüchtete Menschen ein:



14-16 Uhr Care and Repair: Workshop für geflüchtete und nichtgeflüchtete Eltern und Kinder / care and repair: workshop for refugees, displaced and non-displaced people

16 Uhr Rundgang in ukrainischer Sprache / guided tour in ukrainian

17 Uhr Rundgang in arabischer Sprache / guided tour in arabic



14–18 Uhr Eintritt frei / 2 – 6 pm free admission



Heute FREItag wird durch die Rheinhessen Sparkasse ermöglicht.



Hana Miletić

Pieces

21/10 – 05/02/23



Die Ausstellung wird durch Kultursommer Rheinland-Pfalz und KIOSK Vlaanderen gefördert.



FLUX4ART

21/10 – 05/02/2023

Jáchym Fleig

Dorthe Goeden

Ivana Matić

Katja von Puttkamer

Judith Röder



Die Ausstellung wird vom BBK Rheinland-Pfalz getragen und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und die Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz gefördert.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz