Veranstaltungstipps der Kunsthalle Mainz

Rundgang für Menschen mit Demenz und ihre AngehörigenAnlässlich des Welt-Alzheimertages 2022 laden wir Menschen mit Demenz zusammen mit einer Begleitung zu einem gemeinsamen Rundgang durch die aktuelle Ausstellungein. Im Sinne der teilhabe-orientierten Vermittlung stehen die Geschichten und Assoziationen der Besucher*innen zu den Kunstwerken hier im Mittelpunkt.Die Veranstaltung wird zusammen mit Frau Silke Maeder von der GPS - Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH, Beratungs- und Koordinierungsstelle (BeKo) Demenz angeboten. Die BeKo wird mit einem Infostand für ihre Fragen bereitstehen.Termin:21/09, 16 UhrAnmeldung per E-Mail an weber@kunsthalle-mainz.de oder Telefon 06131/126938 bis 20/09Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos. Dank an die Beratungs- und Koordinierungsstelle DemenzMainz der GPS in Kooperation mit dem Caritasverband Mainz zusammen mit dem Netztwerk Demenz MainzMainz liest ein BuchZeichnend durch die NeustadtAnlässlich der Veranstaltungsreihefinden am Freitag, den 23/09 Rundgänge durch die Neustadt statt, in welchen Kunstvermittler Anregungen und Hilfestellungen bei einem kleinen Zeichenkurs geben. Bleistift und Papier bitte mitbringen.16.30 Uhr für Kinder und Familien20 Uhr für ErwachseneDauer jeweils eine StundeKunsthalle Mainz feiert 150 Jahre Neustadt2022 feiert die Mainzer Neustadt unter dem Motto „Von Neustädter:innen für Neustädter:innen" ihren 150. Geburtstag. Die Kunsthalle Mainz ist am Festwochenende vom 23/09 - 25/09 mit dabei!Am Freitag, den 23/09 ist unser Kunstvermittlungs-Team von 15-18 Uhr mit einem bunten Kinderprogramm auf dem Goetheplatz vor Ort. Gemeinsam lassen wir unserer Kreativität freien Lauf.Und auch am Sonntag, den 25/09 ist das Team der Kunsthalle Mainz ab 13 Uhr mit Stand und Mitmach-Aktion auf dem Goetheplatz zu finden, um miteinander ins Gespräch zu kommen.10/06/22 – 25/09/22James BridleJulian CharrièreDon’t Follow the WindForensic ArchitectureHemauer/KellerAlmut LindeCristina LucasRabih MrouéCarsten NicolaiWalid RaadOliver ResslerTomás SaracenoSusan SchuppliTétshim & Frank MukundayDie Ausstellung wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration gefördert.Dank an Karrié Bauunternehmung.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz