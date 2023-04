Veranstaltungstipps — Workshop für Erwachsene und VR-Meditation

Mit den Ohren Sehen – Workshop für ErwachseneInspiriert von den lmpulsen der aktuellen Ausstellungleitet Kunstvermittlerin Jessica Broton an vier Terminen einen Workshop für Erwachsene. Ähnlich einer Fledermaus wird hier gelernt mit den Ohren zu sehen und gezielt Dinge wahrzunehmen, welche bisher verborgen geblieben sind. Durch Klangschalenmeditationen und Feldenkrais-Übungen können die Teilnehmenden ihre eigenen Körper auf eine andere, erweiternde Weise erfahren, in sich hinein horchen und den Geist wandern lassen. Mit dem Erlebten wird sich anschließend künstlerisch auseinandergesetzt.Termine:Sa 15/04, 22/04, 29/04, 06/0514–16 UhrKosten:4 Termine, 65 EuroAnmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de Fledermaus Meditation auf einem Virtual Reality-DisplayWenn Sie sich selbst auf Nagels Spuren begeben und das Angebot von Zheng Mahler erkunden wollen, wie es sein könnte, eine Fledermaus zu werden, können Sie sich zu folgenden Zeiten für eine 20-minütige VR-Meditation anmelden:Fr 14/04, 28/04, 12/05, 26/0512–14 UhrMi 05/04, 12/04, 03/05, 10/0518–20.30 UhrSa wöchentlich11–30 Uhr30-minütige Zeitfenster (10 Min. Einweisung + 20 Min. VR-Meditation).Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de , per Telefon unter T +49 (0) 6131 oder direkt im Foyer an der Kasse.Bitte beachten Sie, dass einige Szenen stroboskopische Effekte enthalten.17/03 – 04/06/23Dorota Gawęda & Eglė KulbokaitėMetahavenJenna SutelaZheng MahlerDie Ausstellung wird mit freundlicher Unterstützung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und des Königreichs der Niederlande realisiert.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz