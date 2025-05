Veranstaltungstipps – Talk und Taschenlampenrundgang

Fragen und Antworten rund ums Thema »Träume«



Am Mittwoch, den 28/05 um 18 Uhr, lädt die Kunsthalle Mainz im Rahmen der aktuellen Ausstellung What is the dream that makes you dream? zu einer Frage und Antwort Runde mit Michael Schredl ein. Prof. Dr. Michael Schredl ist seit 1990 auf dem Gebiet der Traumforschung tätig. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim und hat eine außerplanmäßiger Professur an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Mannheim. Seit 1990 veranstaltet er Seminare und Fortbildungen zum Thema »Arbeiten mit Träumen« und zum Umgang mit Alpträumen durch. Er selbst führt seit 1984 ein Traumtagebuch mit inzwischen über 18.000 Träumen. In der Kunsthalle Mainz steht er uns Rede und Antwort. Also bringen Sie alle ihre Fragen rund ums Thema Träumen mit!



Mi 28/05

18 Uhr



Kosten: im Eintritt enthalten



Taschenlampen-Tour für Familien

Ab 5 Jahren



Nachdem sich die Tore der Kunsthalle Mainz geschlossen haben, schleichen wir uns im Licht eurer Taschenlampen durch die dunklen Ausstellungsräume. Auf der Suche nach den unterschiedlichen Traumbildern der Künstler*innen erkunden wir die Ausstellung und werden selbst kreativ. Eltern begleiten ihre Kinder.



Fr 30/05

17–18 Uhr



Kosten: 8 Euro / Erwachsene

2 Euro / Kind

