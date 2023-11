Veranstaltungstipps — Schattentheater, Shared Reading für Erwachsene und Sachen-Sucher-Spaziergänge

Offene Werkstatt6–12 Jahre,Jeden Donnerstag von 16:30 bis 18 Uhr lädt die Offene Werkstatt mit unterschiedlichen Materialien zum Bauen, Malen und Zeichnen zum Mitmachen ein.Am Donnerstag, den 9/11 findet im Rahmen der Offenen Werkstatt ein Schattentheater statt - taucht ein in das Spiel mit Licht und Schatten und werft einen Blick hinter die Kulissen! Danach könnt ihr noch eure eigenen Schattenspiel Figuren herstellen.Die Teilnahme ist kostenlos, wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum vorhergehenden Montag unter mail@kunsthalle-mainz.de Shared Reading für ErwachseneDie Kunsthalle Mainz lädt zum gemeinsamen Lesen ein. Shared Reading ist eine etwas andere Art gemeinsam zu lesen und die Wirkung von Literatur zu erleben. In der Erzählung begegnen wir uns und anderen.Sa 18/1111-12.30 UhrEine Veranstaltung anlässlich des Bundesweiten Vorlesetag von Ines Linden Kamuf und Tim Domke mit der Kulturbande Mainz, zu Gast in der Kunsthalle Mainz. Die Teilnahme ist kostenlos, wir bitten um Anmeldung unter mail@kunthalle-mainz.de HURRA! Wir erobern unsere Stadt! Sachen-SucherWir laden euch zu einem gemeinsamen Sachen-Suchen-Spaziergang am Rheinufer ein. Während und im Anschluss an den Spaziergang werden wir gemeinsam kreativ. Wir eignen uns die Wirklichkeit durch digitale und klassische Medien neu an. Wir lassen mit den gefundenen Dingen Stop-Motion-Filme entstehen, Fotografieren, Skizzieren und Malen gemeinsam.Sa 11/11 ab 8 JahrenSa 18/11 für Familien15–17 UhrDie Teilnahme ist kostenlos, wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum vorhergehenden Montag unter mail@kunsthalle-mainz.de 27/10/23 – 11/02/24Sammy BalojiNilla BangunaJackson Bukasa & Dan Kayeye & Justice KasongoSybil Coovi HandemagnonFundi Mwamba Gustave & Antje Van WichelenFranck MokaHadassa NgambaIsaac Sahani DatoGeorges SengaJulia TröscherPartner*innenPicha, LubumbashiFramer Framed, AmsterdamReconnecting "Objects" (Technische Universität Berlin, gefördert durch die Volkswagen Stiftung)Die Ausstellung in der Kunsthalle Mainz wird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz, Wallonie-BruxelIes International (WBI), kiosk Vlaanderen, das Bureaux des Arts Plastiques des Institut français und das Königreich Niederlande.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz