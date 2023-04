Veranstaltungstipps — Rundgang mit Verdolmetschung in Deutsche Gebärdensprache und Heute FREItag

Rundgang mit Verdolmetschung in DGSAm Freitag, den 14/04 lädt die Kunsthalle Mainz um 17 Uhr zu einem Rundgang mit Verdolmetschung in deutsche Gebärdensprache ein.Die Kosten sind im Eintritt enthalten. Gerne stellen wir auf Anfrage eine FM-Anlage zur Verfügung.Anmeldung bis 2 Tage vor Veranstaltung unter mail@kunsthalle-mainz.de Heute FREItagAm Sonntag, den 16/04 ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–18 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil:14 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß15 Uhr Rundgang16 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß13–18 Uhr Eintritt freiErmöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse.Bildnachweis: Installationsansicht Kunsthalle Mainz: Jenna Sutela:, 2021, drei Skulpturen aus geblasenem Glas, Glibber und Elektronik auf Waldobjekten;, 2020, C-Print-Fotogramm, Unikat, aufgezogen auf Dibond, 170 x 120 cm;, 2020, C-Print-Fotogramm, Unikat, aufgezogen auf Dibond, 170 x 120 cm. Mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin. Foto: Norbert Miguletz.17/03 – 04/06/23Dorota Gawęda & Eglė KulbokaitėMetahavenJenna SutelaZheng MahlerDie Ausstellung wird mit freundlicher Unterstützung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und des Königreichs der Niederlande realisiert.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz