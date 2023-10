Veranstaltungstipps – Rundgang Mainz – Postkolonial und Heute FREItag

Am Donnerstag, den 02/11 laden wir um 15 Uhr zum nächsten Rundgangein.Die Rundgänge wollen den Menschen in Mainz einen neuen, anderen Zugang zu (ihrer) Stadt ermöglichen. Ziel ist es zu zeigen, dass Mainz in den Kolonialismus verwickelt war, seine Spuren sichtbar zu machen und für deren Fortwirken zu sensibilisieren.Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos.Wir bitten um Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de Weitere Termine der Rundgängesind auf unserer Website zu finden.Am Sonntag, den 05/11 ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–18 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die neu eröffnete Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil:14 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß15 Uhr Rundgang16 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß13–18 Uhr Eintritt freiErmöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse.Der Heute FREItag am 05/11 in der Kunsthalle Mainz findet im Rahmen der Französischen Woche 2023 des Institut français Mainz statt.27/10/23 – 11/02/24Sammy BalojiNilla BangunaJackson Bukasa & Dan Kayeye & Justice KasongoSybil Coovi HandemagnonFundi Mwamba Gustave & Antje Van WichelenFranck MokaHadassa NgambaIsaac Sahani DatoGeorges SengaJulia TröscherPartner*innenPicha, LubumbashiFramer Framed, AmsterdamReconnecting "Objects" (Technische Universität Berlin, gefördert durch die Volkswagen Stiftung)Die Ausstellung in der Kunsthalle Mainz wird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz, Wallonie-BruxelIes International (WBI), kiosk Vlaanderen, das Bureaux des Arts Plastiques des Institut français und das Königreich Niederlande.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz