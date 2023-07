Veranstaltungstipps — Heute FREItag und Rundgang für Menschen mit Demenz

Am Sonntag, den 16/07 ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–18 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil.Programm:14 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß15 Uhr Rundgang16 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß13–18 Uhr Eintritt freiHeute FREItag wird durch die Rheinhessen Sparkasse ermöglicht.Erzähl mit was! Rundgang für Menschen mit Demenz und ihre AngehörigenWir laden am Mittwoch, den 19/07 um 16 Uhr zu einem gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung ein. Im Sinne der teilhabeorientierten Vermittlung stehen die Geschichten und Assoziationen der Besucher*innen hier im Mittelpunkt.Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos.Anmeldung bis zum 17/07 per Email an weber@kunsthalle-mainz.de oder unter 06131/126938.Mit freundlicher Unterstützung des Rotary Club Mainz-Aurea Moguntia.29/06 – 17/09/23Monia Ben HamoudaKerstin BrätschOlga Fröbe-KapteynHylozoic/DesiresMountain River Jump!Sriwhana SpongDie Ausstellung wird mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration sowie der Mainzer Volksbank realisiert.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz