Veranstaltungstipps - Heute FREItag und Künstlergespräch zwischen Franz Erhard Walther und Erik Verhagen

Am Sonntag, den 09/01 finden im Rahmen der Finissage der Ausstellunggleich mehrere Veranstaltungen statt:Die Kunsthalle Mainz und die Sparkasse Mainz laden ein zuAlle Besucher*innen erhalten zwischen 14 Uhr und 18 Uhr freien Eintritt in die aktuelle Ausstellung der Kunsthalle Mainz. Wir bieten kostenlose Kurzrundgänge und Mitmach-Aktionen für Klein und Groß an.14 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß15 Uhr Rundgang16 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß17 Uhr RundgangUm 18 Uhr laden wir herzlich zum Künstlergespräch zwischen Franz Erhard Walther und Erik Verhagen ein.Mittels seiner partizipativen Objekte konfigurierte Franz Erhard Walther bereits in den 60er Jahren das Verhältnis zwischen Werk und Betrachter*in neu. Erst durch die Interaktion von Körpern im Raum in der Zeit vollendet sich das Werk, entstehen neue Bezüge zu anderen Personen, zum Umraum, zum architektonischen Raum.Dr. Erik Verhagen ist Professor für zeitgenössische Kunstgeschichte an der Université polytechnique Hauts-de-France Valenciennes. Der freischaffende Kurator und Kunstkritiker begleitet Franz Erhard Walther und sein künstlerisches Schaffen seit vielen Jahren.Für das Künstlergespräch muss eine Eintrittskarte zum regulären Preis erworben werden.Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist obligatorisch und kann entweder telefonisch unter 06131-126936 oder per Mail über mail@kunsthalle-mainz.de erfolgen. Restplätze werden kurzfristig vergeben. Neben der 2G-Regel gilt weiterhin die Maskenpflicht in der gesamten Kunsthalle Mainz.Wir freuen uns auf eine anregende Finissage!Franz Erhard Walther: Aktivierung von, 1968, Nr. 42 aus demim Rahmen der AusstellungKunsthalle Mainz, 2021, Foto: Norbert Miguletz10/10/21–09/01/22Army of LoveLucy Beech & Edward ThomassonEva GrubingerHanne LippardTaus MakhachevaHaroon MirzaAgnieszka PolskaAnri SalaFranz Erhard Waltherunterstützt durch / supported byKultursommer Rheinland-PfalzDie Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbH