Veranstaltungstipps — Fledermausabend





Fledermausabend mit Vortrag und anschließendem Neustadtrundgang



Am Mittwoch, den 17/05 lädt die Kunsthalle Mainz um 19.30 Uhr zu einem Fledermausabend mit Vortrag und anschließendem Neustadtrundgang gemeinsam mit dem Naturschutzbund Mainz und Umgebung ein:



19.30 Uhr Ausstellungsgespräch mit Marlène Harles

20 Uhr Vortrag NABU Mainz und Umgebung

21 Uhr Neustadtrundgang



Die Kosten sind im Eintritt enthalten. Der Neustadtrundgang findet nur bei gutem Wetter statt. Gespräch und Vortrag sind davon unbeeinflusst.



„Liebe Fledermaus, […] was ist es, das uns zu der Frage inspiriert wie es ist, eine Fledermaus zu sein?“ – so heißt es in der Videoarbeit Capture des Künstler*innenduos Metahaven.



Sie beziehen sich damit direkt auf den Philosophen Thomas Nagel, der die Fledermaus als Metapher für seine Frage nach dem Verhältnis von Objektivität und Subjektivität benutze. Aber warum gerade die Fledermaus? Im Verlauf der Veranstaltung versuchen wir der Fledermaus als künstlerischem Subjekt und als Nachbarin in Mainz etwas näher zu kommen.