Veranstaltungstipps – Feministischer Rundgang und Heute FREItag mit Rundgängen auf Ukrainisch und Arabisch & Deutsch

Reflexionen



Am Mittwoch, den 13/12 um 19 Uhr, laden Marlène Harles (Ko-Kuratorin Kunsthalle Mainz) und Sakhile Matlhare (künstlerische Leiterin von Sakhile&Me, Frankfurt/Main) dazu ein, die aktuelle Ausstellung „Unextractable: Sammy Baloji invites" aus einer feministischen Perspektive zu reflektieren.



Was sind die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der Idee, "nicht extrahierbar/nicht ausbeutbar" zu sein? Welche Formen des Widerstands und/oder der Verweigerung bieten oder wenden die Künstlerinnen in der Ausstellung an? Welche Rolle können Galerist*innen/Kurator*innen für zeitgenössische Kunst spielen?

Der Rundgang wird in englischer Sprache geführt. Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Heute FREItag



Gemeinsam mit der Rheinhessen Sparkasse laden wir am Sonntag, den 17/12 mit kostenlosem Eintritt und Rundgänge auf Ukrainisch, Arabisch und Deutsch von 13 - 18 Uhr in die Kunsthalle Mainz ein.



Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil:

14 Uhr Rundgang in deutscher Sprache

14.30 Uhr Rundgang in ukrainischer Sprache

14.45 Uhr Rundgang in arabischer Sprache

15.30–16.30 Uhr Mitmach-Aktion für Alle



Ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse.



Unextractable: Sammy Baloji invites

27/10/23 – 11/02/24

Sammy Baloji

Nilla Banguna

Jackson Bukasa & Dan Kayeye & Justice Kasongo

Sybil Coovi Handemagnon

Fundi Mwamba Gustave & Antje Van Wichelen

Franck Moka

Hadassa Ngamba

Isaac Sahani Dato

Georges Senga

Julia Tröscher



Partner*innen

Picha, Lubumbashi

Framer Framed, Amsterdam

Reconnecting "Objects" (Technische Universität Berlin, gefördert durch die Volkswagen Stiftung)



Die Ausstellung in der Kunsthalle Mainz wird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz, Wallonie-BruxelIes International (WBI), kiosk Vlaanderen, das Bureaux des Arts Plastiques des Institut français und das Königreich Niederlande.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz