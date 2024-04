Veranstaltungstipps — Familienrundgang und neues Workshop-Angebot

Am Sonntag, den 21/04 findet um 14 Uhr ein öffentlicher Familienrundgang statt.



Wir laden Familien herzlich zu einer gemeinsamen Entdeckungstour durch die Kunsthalle ein. Hier gibt es immer etwas anderes zu erleben. Gemeinsames Rätseln, Forschen oder Zeichnen vor den Kunstwerken – mach einfach mit!



Die Kosten sind im Eintritt enthalten. Kinder unter 6 Jahren kostenfrei.



Die HURRA! Jugendkunstschule bietet ein neues Workshop-Angebot an:



HURRA! Atelier-Zeit

6–10 Jahre, inklusiv!*



Hast du schon einmal davon geträumt, deine Fantasie frei fliegen zu lassen? Du möchtest deine eigenen kunstvollen Welten erschaffen? Dann bist du hier genau richtig! Bei jedem Treffen gehen wir auf eine gemeinsame Reise, bei der wir verschiedene Projekte entdecken und gestalten. Von Malen und Zeichnen über Basteln und Modellieren bis hin zu anderen aufregenden Kunstformen – bei uns ist was für jeden dabei!



Mi 17/04, 24/04, 08/05, 15/05, 05/06

16.15–17.45 Uhr



Kosten:

5 Termine, 45 Euro



Anmeldung über [email=www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra]www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra[/email]



melanie bonajo – Schule der Liebenden



Philipp Gufler – Dis/Identification



08/03/24 – 16/06/24



Die Ausstellung melanie bonajo: Schule der Liebenden wird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz und dem Königreich Niederlande.



Die Ausstellung und der Katalog Philipp Gufler: Dis/Identification werden gefördert durch den Mondriaan Fonds sowie der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz

(lifePR) (