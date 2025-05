Veranstaltungstipps – Familienprogramm, Rundgänge und Talk

Reflexionen – Feministischer RundgangAm Mittwoch, den 21/05 um 18 Uhr, laden Marlène Harles (Kuratorin Kunsthalle Mainz), Fiona Ambrosi, Anna-Lena Knoll und Björn Krey (JGU, DFG-Projekt Traumarbeit und ihre Grade der Sozialität) dazu ein, die aktuelle Ausstellungaus einer feministischen Perspektive zu reflektieren. Die Ausstellung sieht das Träumen als Zugang zu tieferen Bewusstseinsebenen. In Traumzuständen werden alte Begrenzungen aufgelöst. Es gibt Zeitsprünge, Verbindungen zwischen verschiedenen Orten – durch die Kraft des Unterbewusstseins und der Imagination entstehen alternative Realitäten und utopische Zukunftsräume. Welche Rolle spielt unser Körper in diesem Traumerleben? Wie stellen Menschen Verbindungen zwischen ihrem Traumerleben und ihrem Alltag her? Wie sozial sind unsere Träume?Kosten: im Eintritt enthaltenExterne Veranstaltung: Filmscreening vor der Kunsthalle Mainz am Freitag, den 23/05 ab 20 Uhr»Alles geht und alles bleibt! Der Wandel im Mainzer Zollhafen« (2004 - 2025)Ein Film von Wolfgang DürrSeit 2004 beobachtet der Filmemacher Wolfgang Dürr den Wandel im Mainzer Zollhafen. Bei einer Reportage über den Imbiss, die er 2004 für den SWR drehte, entdeckte er das Thema für sich. Seitdem war er immer wieder mit der Kamera im Zollhafen unterwegs. Den Titel für seine Langzeit-Dokumentation fand er in einem Betonwerk im Hafen.stand dort auf einem Verbandskasten.Das Screening wird veranstaltet von Lichtspiele Filmproduktion und Wolfgang Dürr.Familienworkshop: Traum-MeditationAm Sa 24/05 findet in der Kunsthalle Mainz von 15–17 Uhr ein Familien-Traumworkshop statt. Wir möchten einen Zugang zu den Bildern unseres Unterbewusstseins im Traum schaffen. Durch eine geführte Meditation und anschließende Übung versetzen wir uns in tiefere Bewusstseinsebenen und träumen gemeinsam. Anschließend setzen wir uns mit dem Erlebten und Gesehenen auseinander und geben diesem eine kreative Gestalt.Kosten: 30 EuroAnmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de Freier Eintritt in die Kunsthalle Mainz und kostenloses ProgrammAm Sonntag, den 25/05 ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–17 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil.14 Uhr Rundgang in Einfacher Sprache mit Gebärdensprachen-Dolmetscher*inIm Anschluss: Mitmach-Aktion für Alle15 Uhr Rundgang in ukrainischer Sprache13–17 Uhr Eintritt freiErmöglicht durch die Rheinhessen SparkasseMitmach-Aktion imvon Rivane NeuenschwanderRivane Neuenschwander lädt im(Traumlabor) zum Mitmachen und Träumen ein. Die immersive Rauminstallation, entstand in Workshops der Künstlerin mit Kindern aus dem Kinderbeirat und der Kunstideenwerkstatt in St. Pölten, Österreich. Der Raum ermöglicht Besuchenden mit der Kunst spielerisch zu interagieren und bietet somit neue Erfahrungen und die Möglichkeit, die Ausstellung aktiv mitzugestalten.Am Sonntag, den 25/05 gibt es imvon 14–15 Uhr eine Mitmach-Aktion, die junge Besuchende einlädt kreativ zu werden.Kosten: im Eintritt enthaltenFragen und Antworten rund ums Thema Träume mit apl. Prof. Dr. Michael SchredlAm Mittwoch, den 28/05 um 18 Uhr, lädt die Kunsthalle Mainz im Rahmen der aktuellen Ausstellungzu einer Frage und Antwort Runde mit Michael Schredl ein. Michael Schredl ist seit 1990 auf dem Gebiet der Traumforschung tätig. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim und hat eine außerplanmäßiger Professor an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Mannheim. Seit 1990 führt er Seminare und Fortbildungen zum Thema Arbeiten mit Träumen und zum Umgang mit Alpträumen durch. Er selbst führt seit 1984 ein Traumtagebuch mit inzwischen über 18.000 Träumen. In der Kunsthalle Mainz steht er uns Rede und Antwort, also bringen Sie alle ihre Fragen rund ums Thema Träumen mit.Kosten: im Eintritt enthaltenMarc BauerDineo Seshee Raisibe BopapeRivane NeuenschwanderSunna NousuniemiRadical Imaginaries StudioTabita RezaireSarah Ancelle Schönfeld07/03—15/06/25Die Ausstellung wird gefördert von:Kultursommer Rheinland-PfalzErnst und Olga Gubler-Hablützel StiftungErna und Curt Burgauer StiftungPro HelvetiaVolksbank Darmstadt MainzDie Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz